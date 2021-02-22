قائد عسكري كبير يكشف ماذا حدث في صعدة بسبب معارك مأرب والجوف ويوجه دعوة صادقة للقبائل

الإثنين 22 فبراير-شباط 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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كشف قائد عسكري في الجيش الوطني ،الاحد،ان مليشيات الحوثي دفنت اعداد كبيرة من قتلاها في مديريات صعدة ،الذين لقوا مصرعهم في جبهات الحرب المشتعلة في محافظتي مأرب والجوف.

وأكد قائد محور صعدة اللواء عبيد الأثلة بأن دفن المليشيا الحوثية لعناصرها في عدد من مديريات المحافظة لا يتوقف، وأن دفنت المئات خلال الأيام الماضية، ممن لقوا مصرعهم بنيران الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهات محافظتي مأرب والجوف.

وكشف اللواء الأثلة بأن المليشيا الحوثية دفنت قتلاها في مديريات حيدان وباقم والصفراء ومديريات أخرى في محافظة صعدة، وسط حالة من السخط أوساط الأهالي، ممن تزج المليشيا بأبنائهم إلى محارق الموت.. مشيراً إلى أن عمليات الدفن مستمرة منذ بدء التصعيد الأخير للمليشيا والذي رافقه قصف ممنهج على المدنيين في مأرب.

ودعا في تصريح له قبائل وأسر أبناء محافظة صعدة، القابعة في مناطق سيطرة المليشيا إلى العودة إلى رشدهم وعدم الزج بأبنائهم في معارك خاسرة لا تخدم سوى المليشيا، وقياداتها الخانعة لملالي إيران.

وعبر قائد محور صعدة عن اعتزاز وفخر منتسبي المحور وقبائل صعدة بشكل عام بالملاحم البطولية، التي يسطرها أبطال الجيش الوطني والمقاوم الشعبية في محافظتي مأرب والجوف في الدفاع عن الجمهورية والثوابت الوطنية ضد صلف وعبث هذه المليشيات الانقلابية.

واعتبر اللواء الأثلة الأبطال المرابطين الثابتين على جبهات مارب والجوف نماذج فخر وشرف لكل اليمنيين تجلت فيهم عزة وصلابة أبناء اليمن الأحرار وشكلوا بأجسادهم الصخرة الوطنية التي تحطمت عليها أحلام وطموحات مليشيا الإرهاب الحوثية.

واشار الى ان محافظة مأرب التي آوت كل اليمنيين الذين شرتهم المليشيات الانقلابية وعلى راسهم أبناء صعدة الأحرار ستظل الدرع الحصين وقلعة الجمهورية، التي تركع أمام صمودها وثباتها جحافل المليشيات الإرهابية المرتهنة إيران.