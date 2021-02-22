آخر الاخبار

السعودية تعلن صدور أمر سامي يخص الطلاب والعام الدراسي قائد عسكري كبير يكشف ماذا حدث في صعدة بسبب معارك مأرب والجوف ويوجه دعوة صادقة للقبائل أول تأثير سلبي لتراجع واشنطن عن قرار تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية موقف السعودية من حل سلمي لأزمة اليمن وماذا طلبت واشنطن من الحوثيين؟ بيان خيبة الأمل من غريفيث وزارة الدفاع السعودية توجة أول رسالة عاجلة ل بايدن بعد قراره بشأن اليمن انفجار الوضع عسكرياً بين السودان واثيوبيا من جديد وسقوط ضحايا وهذه أخر المستجدات تفاصيل المعارك الدامية في جبهات مأرب وخسائر المليشيات الحوثية بالعشرات أجهزة الأمن تكشف تفاصيل إعتقال خلية تجسس حوثية جديدة في مأرب وزير الخارجية يكشف ويعري المليشيات الحوثية أمام الأمم المتحدة

موقف السعودية من حل سلمي لأزمة اليمن وماذا طلبت واشنطن من الحوثيين؟

الإثنين 22 فبراير-شباط 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات
عدد القراءات 658

قال قائد القيادة المركزية الوسطى بالجيش الأمريكي في تصريحات له اليوم الاثنين إن السعودية لديها الرغبة الصادقة في حل سلمي باليمن.

وأضاف الجنرال ماكنزي أن السعودية أبدت دعمها ونيتها الصادقة في دعم الحل السلمي باليمن.

وكان ماكنزي قد قال قبل أسابيع إن بلاده لا تعادي الحوثيين في اليمن رغم كل أفعالهم المشينة.

وأضاف أن واشنطن لها علاقات باليمن تبدأ من محاربة الإرهاب وتنتهي به.

وألغت واشنطن تصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة ارهابية.

وقال ماكنزي في تصريحاته الأخيرة إن إيران ليس لها مصلحة بإنهاء الحرب في اليمن، وطلب من الحوثيين الذين يتحاورون معهم عبر القنوات الخلفية الابتعاد عن إيران من أجل حل سلمي في اليمن.

إقراء أيضاً
قائد عسكري كبير يكشف ماذا حدث في صعدة بسبب معارك مأرب والجوف ويوجه دعوة صادقة لل
أول تأثير سلبي لتراجع واشنطن عن قرار تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية
بيان خيبة الأمل من غريفيث
تفاصيل المعارك الدامية في جبهات مأرب وخسائر المليشيات الحوثية بالعشرات
وزير الخارجية يكشف ويعري المليشيات الحوثية أمام الأمم المتحدة
الحكومة اليمنية تكشف أسرار وحقيقة فشل مفاوضات اتفاق تبادل الأسرى في عمان وما هي
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس