موقف السعودية من حل سلمي لأزمة اليمن وماذا طلبت واشنطن من الحوثيين؟

الإثنين 22 فبراير-شباط 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال قائد القيادة المركزية الوسطى بالجيش الأمريكي في تصريحات له اليوم الاثنين إن السعودية لديها الرغبة الصادقة في حل سلمي باليمن.

وأضاف الجنرال ماكنزي أن السعودية أبدت دعمها ونيتها الصادقة في دعم الحل السلمي باليمن.

وكان ماكنزي قد قال قبل أسابيع إن بلاده لا تعادي الحوثيين في اليمن رغم كل أفعالهم المشينة.

وأضاف أن واشنطن لها علاقات باليمن تبدأ من محاربة الإرهاب وتنتهي به.

وألغت واشنطن تصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة ارهابية.

وقال ماكنزي في تصريحاته الأخيرة إن إيران ليس لها مصلحة بإنهاء الحرب في اليمن، وطلب من الحوثيين الذين يتحاورون معهم عبر القنوات الخلفية الابتعاد عن إيران من أجل حل سلمي في اليمن.