وزارة الدفاع السعودية توجة أول رسالة عاجلة ل بايدن بعد قراره بشأن اليمن

الإثنين 22 فبراير-شباط 2021 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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علق نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان على قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف الدعم للعمليات العسكرية في اليمن، موجها له رسالة بشأن التحديات التي تواجه واشنطن والمملكة في المنطقة.

وقال خالد بن سلمان في تغريدة على حسابه في "تويتر"، مساء الخميس: "تؤكد المملكة استمرار دعمها للجهود الدبلوماسية للتوصل لحل سياسي شامل في اليمن وفق المرجعيات الثلاث ودعمها للشرعية اليمنية سياسيا وعسكريا في مواجهة المليشيات الحوثية المدعومة من إيران في كل الجبهات وبكل حزم".

تؤكد المملكة استمرار دعمها للجهود الدبلوماسية للتوصل لحل سياسي شامل في اليمن وفق المرجعيات الثلاث ودعمها للشرعية اليمنية سياسياً وعسكرياً في مواجهة الميليشيات الحوثية المدعومة من ايران في كل الجبهات وبكل حزم.أ

واضاف نائب وزير الدفاع السعودي في تغريدات أخرى باللغة الإنجليزية: "تفخر المملكة بكونها الداعم الأول لليمن من خلال المساعدات الإنسانية وغيرها، وسنواصل العمل مع حلفائنا من أجل تخفيف الوضع الإنساني، وتنفيذ تسوية سياسية مستدامة".

وأوضح أنه "حتى قبل أن يطيح مسلحو الحوثي المدعومون من إيران بالحكومة اليمنية في عام 2014، لم تدخر المملكة أي جهد في إيجاد حل سياسي مستدام للصراع، بما في ذلك مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومحادثات الكويت والعديد من محادثات السلام الأخرى التي توسطت فيها الأمم المتحدة".

وتابع قائلا: "نرحب بالتزام الرئيس بايدن المعلن بالعمل مع الأصدقاء والحلفاء لحل النزاعات، والتعامل مع الهجمات من إيران ووكلائها في المنطقة".

وأتم: "كما فعلنا لأكثر من 7 عقود، نتطلع إلى العمل مع أصدقائنا في الولايات المتحدة لمواجهة هذه التحديات".