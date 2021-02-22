وزير الخارجية يكشف ويعري المليشيات الحوثية أمام الأمم المتحدة

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أكد وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني أحمد بن مبارك، أن ميليشيا الحوثي الإرهابية اختارت العنف والحرب كوسيلة لفرض أهدافها بدلاً عن الحوار كأساس لحلّ الخلافات.
وخلال مؤتمر "نموذج محاكاة الأمم المتحدة الأول في اليمن" الذي تستضيفه مدينة المكلا،
أوضح بن مبارك، أن "اليمن يعاني من تمرد جماعة عنصرية لا تؤمن بالحوار كأساس لحل الخلافات، واختارت العنف والحرب كوسيلة لفرض أهدافها على أبناء اليمن"، مشيراً إلى أن الميليشيا الإرهابية وسعياً لتحقيق أهدافها، حشدت الأطفال إلى المتارس بدلاً عن المدارس، وتعمل على تغيير المنهج الدراسي لتفخيخ عقول الأجيال بثقافة الموت والتطرف بدلاً عن الحوار والسلام