مخيف جدا وستتوقف فورا .. ماذا يحدث عند استعمالك للهاتف في الظلام؟

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كشف أطباء صينيون أن النظر للهاتف الذكي في الظلام لمدة طويلة يمكن أن يتسبب في حدوث جلطة في العين، والتي يمكن أن تؤدي إلى فقدان البصر إذا لم يتم علاجها على الفور.
وقالت صجيفة”ديلي ميل” البريطانية، أن رجل في الصين أصيب بالعمى في عين واحدة بعد إصابته “بجلطة في العين” جراء استخدام هاتفه الذكي في السرير مع إطفاء الضوء.
وأضافت الصحيفة أن أطباء في مدينة شيان بمقاطعة شنشي قاموا بتشخيص انسداد الشريان المركزي لشبكية العين.، وتأكد العلماء أن الحالة، المعروفة أيضًا باسم سكتة دماغية العين، سببها انسداد أو تضييق الشرايين التي تنقل الأكسجين إلى شبكية العين.
وحذر الأطباء، من أن هذه الحالة تصيب حوالي 20 شابًّا كل شهر ومعدلات إصابة الأصغر سنًّا في تزايد مستمر، مؤكدًا خطرها الكبير وأنها يمكن أن تؤدي إلى عمى دائم إذا لم تُعالج فورًا، في حين نصح الخبراء بإراحة العينين كل فترة من الضوء الأزرق الناتج عن شاشات الهواتف والتلفاز والكمبيوتر، وتجنب السهر على الهواتف ليلًا.
لكن الأطباء في الولايات المتحدة كانوا متشككين لأنهم يقولون إن الحالة تحدث عادة في كبار السن الذين يعانون من مشاكل في القلب. ووقالوا إنه من المرجح أكثر أنه عانى من الصداع النصفي العيني – فقدان مؤقت للرؤية بسبب التشنجات في الأوعية الدموية في شبكية العين أو خلف العين، مؤكدين أن هذه الأعراض أكثر شيوعًا ويمكن أن تؤثر على الأشخاص عندما يكونون متعبين ويجهدون أعينهم في مكان واحد معين.