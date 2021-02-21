السعودية... بشرى لعملاء البنوك بخصوص التحويلات اتفاق مصري-إسرائيلي جديد الكشف عن ”جهاز سري“ يتبع ”عبدالملك الحوثي“ شخصياً مهمته استدراج النساء وتوريطهن بـ”فضائح أخلاقيه“.. تفاصيل مُخجلة وأدلة القوات المشتركة المرابطة في الحـديدة تستنفر قواتها للمشاركة في معـركة «مـأرب»وهذا ما قدمته اليوم لقوات الشرعية إيران تعرض على ”غريفيث“ المساعدة لإنهاء حرب اليمن وخارجيتها تكشف حقيقة تلقيها مقترح مقايضتها مع ”واشنطن“ ”الحوثي“ يعلن ابتكار ”دراجة“ ويطالب بتسجيلها ضمن موسوعة ”غينيس بعد تطاوله وقلة أدبة علي مشايخ الكويت وسيم يوسف يقود مجددا هجوما عنيفا على خطيب المسجد الأقصى الصومال تشن هجوما ناريا على الإمارات وتعري ملفاتها شاهد لأول مرة صورة لـ "كويكب يوم القيامة" نجح علماء الفلك في التقاط صوره أكبر سفينة حاويات في العالم تصل ميناء جدة السعودي لهذه المهمة
وصلت إلى محافظة مأرب، مساء اليوم الأحد، قافلةُ غذائية مقدمة من القوات المشتركة المرابطة في بعض مديريات الحديدة وتعز، رفداً لأبطال الجيش والمقاومة الشعبية، في محافظة مأرب يرافقها عدد من القيادات المدنية والعسكرية بقيادة العميد طه الجعمي.
وأثناء الاستقبال قال وكيل محافظة عبدربه مفتاح نرحب بإخوتنا في القوات المشتركة وبقافلة المدد، اليوم نخوض معركة كل اليمنيين من الساحل الغربي وحتى مأرب، كل أبناء اليمن ينتظرون من الجيش والمقاومة تحرير كل أراضي البلاد من عصابة الكهنوت الحوثية التي أبت إلا أن تدمر مؤسسات الدولة".
وأضاف: اليوم المليشيات الحوثية ترى أبناء الشعب اليمني من الساحل الغربي وحتى مأرب ومن مختلف المحافظات يرسمون التاريخ في هذه اللحظات على مشارف جبهة صرواح وجبال هيلان الذي ترونه الآن أمامكم وفيه إخوانكم يمرغون أنوف مليشيات الإرهاب الحوثية في التراب .
وعبر بالنيابة عن الجيش الوطني ورجال القبائل عن شكرهم للقوات المشتركة على هذه اللفتة، مؤكدا بأن هذه الرسالة ستصل للعدو الحوثي.
من جانبه نقل العميد طه الجعمي تحايا قيادة القوات المشتركة لأبناء مأرب كافة وللجيش والمقاومة الشعبية، مؤكدا أن القوات المشتركة جاهزة بكامل أفرادها وعتادها للمشاركة في معركة مأرب في أي لحظة، لافتا إلى أن التضحيات التي يقدمها أبناء القبائل إلى جانب قوات الجيش ينظر إليها الجميع بكل فخرٍ واعتزاز باعتبارها تضحيات وطنية في سبيل استعادة الدولة وهزيمة المشروع الحوثي الفارسي.