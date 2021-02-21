القوات المشتركة المرابطة في الحـديدة تستنفر قواتها للمشاركة في معـركة «مـأرب»وهذا ما قدمته اليوم لقوات الشرعية

الأحد 21 فبراير-شباط 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - مأرب

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وصلت إلى محافظة مأرب، مساء اليوم الأحد، قافلةُ غذائية مقدمة من القوات المشتركة المرابطة في بعض مديريات الحديدة وتعز، رفداً لأبطال الجيش والمقاومة الشعبية، في محافظة مأرب يرافقها عدد من القيادات المدنية والعسكرية بقيادة العميد طه الجعمي.

وأثناء الاستقبال قال وكيل محافظة عبدربه مفتاح نرحب بإخوتنا في القوات المشتركة وبقافلة المدد، اليوم نخوض معركة كل اليمنيين من الساحل الغربي وحتى مأرب، كل أبناء اليمن ينتظرون من الجيش والمقاومة تحرير كل أراضي البلاد من عصابة الكهنوت الحوثية التي أبت إلا أن تدمر مؤسسات الدولة".

وأضاف: اليوم المليشيات الحوثية ترى أبناء الشعب اليمني من الساحل الغربي وحتى مأرب ومن مختلف المحافظات يرسمون التاريخ في هذه اللحظات على مشارف جبهة صرواح وجبال هيلان الذي ترونه الآن أمامكم وفيه إخوانكم يمرغون أنوف مليشيات الإرهاب الحوثية في التراب .

وعبر بالنيابة عن الجيش الوطني ورجال القبائل عن شكرهم للقوات المشتركة على هذه اللفتة، مؤكدا بأن هذه الرسالة ستصل للعدو الحوثي.

من جانبه نقل العميد طه الجعمي تحايا قيادة القوات المشتركة لأبناء مأرب كافة وللجيش والمقاومة الشعبية، مؤكدا أن القوات المشتركة جاهزة بكامل أفرادها وعتادها للمشاركة في معركة مأرب في أي لحظة، لافتا إلى أن التضحيات التي يقدمها أبناء القبائل إلى جانب قوات الجيش ينظر إليها الجميع بكل فخرٍ واعتزاز باعتبارها تضحيات وطنية في سبيل استعادة الدولة وهزيمة المشروع الحوثي الفارسي.