إيران تعرض على ”غريفيث“ المساعدة لإنهاء حرب اليمن وخارجيتها تكشف حقيقة تلقيها مقترح مقايضتها مع ”واشنطن“ ”الحوثي“ يعلن ابتكار ”دراجة“ ويطالب بتسجيلها ضمن موسوعة ”غينيس بعد تطاوله وقلة أدبة علي مشايخ الكويت وسيم يوسف يقود مجددا هجوما عنيفا على خطيب المسجد الأقصى الصومال تشن هجوما ناريا على الإمارات وتعري ملفاتها شاهد لأول مرة صورة لـ "كويكب يوم القيامة" نجح علماء الفلك في التقاط صوره أكبر سفينة حاويات في العالم تصل ميناء جدة السعودي لهذه المهمة الرئيس الأمريكي يستقبل أول تعازيه من دول الخليج وأمير قطر أول المعزين أول دولة في العالم تطور قدرات جيوشها الجينية لكي يتعافوا سريعا من الإصابات تفاصيل أصعب 18 ساعة عاشتها جبهات مأرب.. هجوم حوثي هو الأعنف منذ بدء التصعيد بعشرات الأنساق في 5 جبهات ومصادر تؤكد سقوط 200 عنصراً مأرب تقتلع الخلايا السرية ومدير شرطة المحافظة يكشف عن معلومات خطيرة حول استخدام الحوثيين للنساء في أعمال الإرهاب بعد توريطهن أخلاقيا
طالب القيادي في جماعة الحوثيين الانقلابية، محمد علي الحوثي، الأحد 21 فبراير/شباط، بتسجيل "ابتكار يمني" جديد ضمن موسوعة غينتس للأرقام القياسية.
وقال الحوثي في تغريدة على ”تويتر“ إن "الإبداع اليمني يقدم نموذجا أن لا شيء يمكن أن يعيق الشعب اليمني".
وخاطب دول التحالف العربي بقيادة السعودية قائلا: "حصاركم لا يمكن أن يثني الشعب عن مواصلة الصمود حتى النصر".
ودعا المسؤولين في وزارة الصناعة التابعة لحكومة الحوثيين في صنعاء غير المعترف بها دوليا إلى العمل على تسجيل "دراجة مبتكرة" ضمن موسوعة غينس كأكبر دراجة وتكريم مصممها.
وطالب الحوثي بتصنيع الكثير من هذه الدراجات للاستفادة منها في المدن الأثرية حفاظا عليها من السيارات على حد قوله، مرفقا تغريدته بمقطع مصور للدراجة التي يقودها العديد من الأشخاص.