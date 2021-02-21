”الحوثي“ يعلن ابتكار ”دراجة“ ويطالب بتسجيلها ضمن موسوعة ”غينيس

الأحد 21 فبراير-شباط 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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طالب القيادي في جماعة الحوثيين الانقلابية، محمد علي الحوثي، الأحد 21 فبراير/شباط، بتسجيل "ابتكار يمني" جديد ضمن موسوعة غينتس للأرقام القياسية.

وقال الحوثي في تغريدة على ”تويتر“ إن "الإبداع اليمني يقدم نموذجا أن لا شيء يمكن أن يعيق الشعب اليمني".

وخاطب دول التحالف العربي بقيادة السعودية قائلا: "حصاركم لا يمكن أن يثني الشعب عن مواصلة الصمود حتى النصر".

ودعا المسؤولين في وزارة الصناعة التابعة لحكومة الحوثيين في صنعاء غير المعترف بها دوليا إلى العمل على تسجيل "دراجة مبتكرة" ضمن موسوعة غينس كأكبر دراجة وتكريم مصممها.

وطالب الحوثي بتصنيع الكثير من هذه الدراجات للاستفادة منها في المدن الأثرية حفاظا عليها من السيارات على حد قوله، مرفقا تغريدته بمقطع مصور للدراجة التي يقودها العديد من الأشخاص.