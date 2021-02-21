أكبر سفينة حاويات في العالم تصل ميناء جدة السعودي لهذه المهمة الرئيس الأمريكي يستقبل أول تعازيه من دول الخليج وأمير قطر أول المعزين أول دولة في العالم تطور قدرات جيوشها الجينية لكي يتعافوا سريعا من الإصابات تفاصيل أصعب 18 ساعة عاشتها جبهات مأرب.. هجوم حوثي هو الأعنف منذ بدء التصعيد بعشرات الأنساق في 5 جبهات ومصادر تؤكد سقوط 200 عنصراً مأرب تقتلع الخلايا السرية ومدير شرطة المحافظة يكشف عن معلومات خطيرة حول استخدام الحوثيين للنساء في أعمال الإرهاب بعد توريطهن أخلاقيا رونالدينيو يفتقد أقرب مقربيه إلى قلبه ”غريفيث“ يغرد لتعز الامارات تستكمل احتلال جزيرة ”ميون“ وتنقل قاعدتها العسكرية في أرتيريا الى الجزيرة (تفاصيل) إعلان رسمي بفشل مشاورات الأردن ومصادر مسئولة تكشف الأسباب وعلاقة قرار واشنطن وأوهام الحوثي في مأرب بعد اختطاف الحميقاني ومرافقيه.. مقاومة آل حميقان تحذر وتستنكر وتحمل مليشيات الانتقالي كامل المسئولية
توفيت والدة نجم المنتخب البرازيلي السابق، رونالدينيو، بسبب مضاعفات فيروس كورونا الذي أصابها، وذلك وبحسب ما أورده موقع "SportsCenter" اليوم الأحد.
ولم يعلن رونالدينيو كتابة عن وفاة والدته، دونا ميغولينا، البالغة من العمر 71 عاما، على صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، بل استبدلها بصور سوداء، في إشارة إلى حداده على موت والدته.
يذكر أن رونالدينيو (40 عاما) قد أصيب بالفيروس في أكتوبر الماضي، وأعلن بعدها بشهرين إصابة والدته، ودخولها في العناية المركزة، وطلب من متابعيه حينها الدعاء لوالدته والصلاة من أجلها.