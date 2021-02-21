رونالدينيو يفتقد أقرب مقربيه إلى قلبه

الأحد 21 فبراير-شباط 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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توفيت والدة نجم المنتخب البرازيلي السابق، رونالدينيو، بسبب مضاعفات فيروس كورونا الذي أصابها، وذلك وبحسب ما أورده موقع "SportsCenter" اليوم الأحد.

ولم يعلن رونالدينيو كتابة عن وفاة والدته، دونا ميغولينا، البالغة من العمر 71 عاما، على صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، بل استبدلها بصور سوداء، في إشارة إلى حداده على موت والدته.

يذكر أن رونالدينيو (40 عاما) قد أصيب بالفيروس في أكتوبر الماضي، وأعلن بعدها بشهرين إصابة والدته، ودخولها في العناية المركزة، وطلب من متابعيه حينها الدعاء لوالدته والصلاة من أجلها.