”غريفيث“ يغرد لتعز

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أدان المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، الأحد 21 فبراير/شباط، هجوما حوثيا على حي سكني في تعز، أودى بحياة طفل وجرح آخرين.
ودعا غريفيث، في تغريدة على "تويتر"، إلى التحقيق في الانتهاكات بحق المدنيين ومحاسبة مرتكبيها.
وقال: "أدين هجوم الأمس (السبت) على منطقة سكنية بتعز ما أسفر عن مقتل طفل وجرح آخرين".
وأضاف أن "الهجمات على المدنيين انتهاك للقانون الإنساني الدولي (..) يجب التحقيق فيها ومحاسبة مرتكبيها".
والسبت، اتهم نائب مسؤول التوجيه المعنوي بمحور تعز العسكري، العقيد عبد الباسط البحر، الحوثيين بالوقوف وراء ذلك الهجوم.
وقال البحر إن "طفلا قتل، وجرح طفلان آخران ورجل مسن، جراء سقوط قذيفة مصدرها قوات الحوثيين على حي الروضة السكني، شمالي مدينة تعز".