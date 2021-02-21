آل حميقان تحذر وتحمل مليشيات الانتقالي كامل المسئولية بعد اختطاف أحد القادة البارزين وهو في طريقه الى عدن

الأحد 21 فبراير-شباط 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-خاص

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اختطفت مليشيات الحزام الأمني التابعة للانتقالي الجنوبي (المدعوم إماراتيا) قياديا بارزا في مقاومة آل حميقان، المرابطة في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء(وسط اليمن).

وقالت مصادر عسكرية إن مليشيات الحزام الأمني اختطفت مساء الجمعة، عبدالرحمن الحميقاني قائد محور البيضاء الجنوبي مع مرافقيه، أثناء سفره من جبهة 'الزاهر' متوجها إلى مدينة عدن، مرورا بطريق يافع التابع لمحافظة لحج.

وأشارت المصادر إلى أن عملية الاختطاف جرت في نقطة نقيل 'الخلاء' الخاضعة للحزام الأمني في يافع، واقتياده ومرافقيه إلى منطقة "يهر" بيافع.

واوضحت مقاومة آل حميقان ان قيادة النقطة ومجموعة مسلحة تتبع الحزام الأمني وعدد من الأطقم العسكرية قامت بأعتراض سيارة العميد عبدالرحمن الحميقاني وقاموا بتوجيه أسلحتهم عليه بطريقة استفزازية وتعامل همجي مقيت،وغير قانوني .

وقامت تلك العناصر بأيداع الحميقاني وايقافه في سجن إدارة شرطة مديرية يهر دون ذكر أسباب،وفقا لبيان نشره المركز الاعلامي لمقاومة آل حميقان،واطلع عليه مأرب برس.

وعبّرت مقاومة آل حميقان، التي تخوض مواجهات ضد مليشيا الحوثي،في البيضاء، عن استنكارها لاختطاف قائدها.

وحملت قوات وقيادات الحزام الأمني المسؤولية الكاملة عن صحته وسلامته ومن معه.

واعتبرت اعتقال الحميقاني ومرافقيه ،صورة هزيلة ،وعمل غير قانوني لا يتماشى مع النظام العسكري ولا مع السلف والعرف القبلي.