آل حميقان تحذر وتحمل مليشيات الانتقالي كامل المسئولية بعد اختطاف أحد القادة البارزين وهو في طريقه الى عدن على وقع هزائم مأرب.. الكشف عن مهمة جديدة وخطيرة لـ «الزينبيات» في أحياء صنعاء وبماذا يتم ترهيب وترغيب النساء نظام جديد في السعودية للحوالات المالية برسوم لا تتجاوز ريالا واحدا شاهد الصور.. مجزرة السبت في تعز وطفل يودع شقيقه القتيل تفاصيل حادثة اقتحام مليشيات الانتقالي مقر إقامة محافظ تعز وهل اصيب؟ ومن القيادات الأمنية التي تم اختطافها؟ ضاحي خلفان يكشف تفاصيل نهاية زعيم المليشيات الحوثية في اليمن دراسة حديثة تكشف تأثيرات و مخاطر أرتداء الكمامات على الإسنان تفاصيل اقتحام هيفاء وهبي عالم المهرجانات الشعبية البند السري الروسي الذي أربك دمشق وتل أبيب خلافات أميركية إيرانية تعصف بمساعي اتفاق النووي
اختطفت مليشيات الحزام الأمني التابعة للانتقالي الجنوبي (المدعوم إماراتيا) قياديا بارزا في مقاومة آل حميقان، المرابطة في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء(وسط اليمن).
وقالت مصادر عسكرية إن مليشيات الحزام الأمني اختطفت مساء الجمعة، عبدالرحمن الحميقاني قائد محور البيضاء الجنوبي مع مرافقيه، أثناء سفره من جبهة 'الزاهر' متوجها إلى مدينة عدن، مرورا بطريق يافع التابع لمحافظة لحج.
وأشارت المصادر إلى أن عملية الاختطاف جرت في نقطة نقيل 'الخلاء' الخاضعة للحزام الأمني في يافع، واقتياده ومرافقيه إلى منطقة "يهر" بيافع.
واوضحت مقاومة آل حميقان ان قيادة النقطة ومجموعة مسلحة تتبع الحزام الأمني وعدد من الأطقم العسكرية قامت بأعتراض سيارة العميد عبدالرحمن الحميقاني وقاموا بتوجيه أسلحتهم عليه بطريقة استفزازية وتعامل همجي مقيت،وغير قانوني .
وقامت تلك العناصر بأيداع الحميقاني وايقافه في سجن إدارة شرطة مديرية يهر دون ذكر أسباب،وفقا لبيان نشره المركز الاعلامي لمقاومة آل حميقان،واطلع عليه مأرب برس.
وعبّرت مقاومة آل حميقان، التي تخوض مواجهات ضد مليشيا الحوثي،في البيضاء، عن استنكارها لاختطاف قائدها.
وحملت قوات وقيادات الحزام الأمني المسؤولية الكاملة عن صحته وسلامته ومن معه.
واعتبرت اعتقال الحميقاني ومرافقيه ،صورة هزيلة ،وعمل غير قانوني لا يتماشى مع النظام العسكري ولا مع السلف والعرف القبلي.