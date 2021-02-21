شاهد الصور.. مجزرة السبت في تعز وطفل يودع شقيقه القتيل

الأحد 21 فبراير-شباط 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أدانت الحكومة اليمنية، واستنكرت بأشد العبارات ،اليوم الاربعاء، جريمة قصف مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران لمنازل المواطنين في حي 7 يوليو السكني بمنطقة الروضة شمال مدينة تعز.

وقال وزير الاعلام معمر الإرياني أن قصف المليشيا الحوثية للحي السكني بعدد من قذائف المدفعية، أسفر عن مقتل الطفل محمد هزبر وإصابة أربعة آخرين بينهم شقيقه "ماهر" الذي يرقد في العناية المركزة‏.

وأشار الارياني إلى أن مليشيا الحوثي الارهابية تواصل استهداف المدنيين بنيران قناصتها والقصف العشوائي على الأحياء السكنية في مدينة تعز بمختلف أنواع الاسلحة، والذي اسفر عن مقتل وجرح الآلاف من المدنيين غالبيتهم من النساء والأطفال، في ظل حصار خانق تفرضه على محافظة تعز منذ ستة أعوام‏.

وطالب الارياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن مارتن غريفيث ومنظمات حقوق الانسان بإدانة هذه الجريمة البشعة باعتبارها "جريمة حرب"، والتدخل لوقف الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي الارهابية بشكل يومي بحق المدنيين والأطفال والنساء في مدينة تعز.

*مجزرة السبت

وامس قُتل طفل وأُصيب ثلاثة أخرين، بقصف مدفعي شنته مليشيات الحوثي المسلحة على مدينة تعز وسط اليمن.

وقال مصدر طبي وسكان إن طفلاً قُتل وأصيب طفلين آخرين ومُسِن بقصف مدفعي شنته جماعة الحوثي على حي الروضة وسط تعز.

وقال سكان إن محمد عبدالواحد هزبر (10 سنوات) قُتل وأصيب شقيقه ماهر وأدخل العناية المركزة، إلى جانب إصابة طفل آخر ومُسن.

*غريفيث يدين

من جانبه أدان المبعوث الاممي مارتن غريفيث الهجوم على منطقة الروضة السكنية في تعز والذي أدى إلى مقتل طفل وجرح آخرين.