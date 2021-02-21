ضاحي خلفان يكشف تفاصيل نهاية زعيم المليشيات الحوثية في اليمن

الأحد 21 فبراير-شباط 2021 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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كشف القائد السابق في شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان، أمس السبت، عن توقعاته بشأن نهاية جماعة "أنصار الله" اليمنية.

وغرد خلفان عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" أن "نهاية الحوثي ستكون كنهاية الرئيس اليمني الراحل، علي عبد الله صالح... ما لا يسمع الكلام.. ينتظر.. نصحت المرحوم علي عبد الله صالح.. قلت له سيقتلك الحوثي.. لكنه لم يسمع.. الآن أقول سيقتل الحوثي".

وعندما سأله أحد متابعيه أن مقتل الحوثي سيكون على يد من، أجابه ضاحي خلفان: "العلم عند الله".

​وفي الثاني من ديسمبر/ كانون الأول 2017، دارت مواجهات دامية بين قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، والمليشيات الحوثية" في العاصمة صنعاء ومحافظات عَمران والمحويت وحجة، انتهت في يوم الرابع من ديسمبر/ كانون الأول بمقتل علي عبد الله صالح والأمين العام لتنظيم المؤتمر عارف عوض الزوكا.