ضاحي خلفان يكشف تفاصيل نهاية زعيم المليشيات الحوثية في اليمن دراسة حديثة تكشف تأثيرات و مخاطر أرتداء الكمامات على الإسنان تفاصيل اقتحام هيفاء وهبي عالم المهرجانات الشعبية البند السري الروسي الذي أربك دمشق وتل أبيب خلافات أميركية إيرانية تعصف بمساعي اتفاق النووي حقيقة تدهور صحة الإعلامي عمرو أديب أول خطاب له منذ مغادرته المنصب ..ترامب يخطط للعودة للأضواء صراعات تعصف بقيادات الإنقلاب في صنعاء وخروج الوضع عن السيطرة وقبائل أرحب تقطع طريق المطار وزير الإعلام يكشف خفايا وأسرار العبث للمليشيات الحوثية في إثارة قبائل اليمن للحرب في مأرب تحت هذا الشعار ما حقيقة وفاة اديب اليمن الدكتور «عبد العزيز المقالح»؟
كشف القائد السابق في شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان، أمس السبت، عن توقعاته بشأن نهاية جماعة "أنصار الله" اليمنية.
وغرد خلفان عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" أن "نهاية الحوثي ستكون كنهاية الرئيس اليمني الراحل، علي عبد الله صالح... ما لا يسمع الكلام.. ينتظر.. نصحت المرحوم علي عبد الله صالح.. قلت له سيقتلك الحوثي.. لكنه لم يسمع.. الآن أقول سيقتل الحوثي".
وعندما سأله أحد متابعيه أن مقتل الحوثي سيكون على يد من، أجابه ضاحي خلفان: "العلم عند الله".
وفي الثاني من ديسمبر/ كانون الأول 2017، دارت مواجهات دامية بين قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، والمليشيات الحوثية" في العاصمة صنعاء ومحافظات عَمران والمحويت وحجة، انتهت في يوم الرابع من ديسمبر/ كانون الأول بمقتل علي عبد الله صالح والأمين العام لتنظيم المؤتمر عارف عوض الزوكا.