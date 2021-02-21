حقيقة تدهور صحة الإعلامي عمرو أديب أول خطاب له منذ مغادرته المنصب ..ترامب يخطط للعودة للأضواء صراعات تعصف بقيادات الإنقلاب في صنعاء وخروج الوضع عن السيطرة وقبائل أرحب تقطع طريق المطار وزير الإعلام يكشف خفايا وأسرار العبث للمليشيات الحوثية في إثارة قبائل اليمن للحرب في مأرب تحت هذا الشعار ما حقيقة وفاة اديب اليمن الدكتور «عبد العزيز المقالح»؟ وكالة روسية تكشف عورة الانتصارات الحوثية الوهمية بـ«مـأرب» فندق شهير بناه ترامب خلال عامين شاهد كيف ينهار في ثواني تحرك حكومي جديد لدعم جبهات «مـأرب» واللواء العرادة يروي آخر التطورات العسكرية ما الرسالة التي يحملها عدم اتصال بايدن بأي زعيم عربي؟ تقرير حقوقي يتحدث عن جرائم جنسية ارتكبها مشرفين حوثيين بحق 71 أمرأة وانتهاكات أخرى
كشفت مصادر مقربة من الإعلامي المصري عمرو أديب، إنه لا صحة لما تردد على مواقع التواصل الاجتماعى، حول تدهور الحالة الصحية للإعلامى وعودته للمستشفى مرة أخرى، مؤكدة أنه بصحة جيدة ويمكث في منزله.
وأشارت المصادر إلى أنه من المرجح عودة عمرو أديب لتقديم برنامجه "الحكاية"، اليوم السبت، وفقا لصحيفة اليوم السابع المصرية.
وكان الإعلامي عمرو أديب تعرض لحادث تصادم بسيارته في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء الماضى، على طريق دهشور وجرى نقله إلى أحد المستشفيات بمدينة 6 أكتوبر، وأسفر الحادث عن إصابته ببعض الكدمات البسيطة فى الضلوع، وتهشم الواجهة الأمامية للسيارة