حقيقة تدهور صحة الإعلامي عمرو أديب أول خطاب له منذ مغادرته المنصب ..ترامب يخطط للعودة للأضواء صراعات تعصف بقيادات الإنقلاب في صنعاء وخروج الوضع عن السيطرة وقبائل أرحب تقطع طريق المطار وزير الإعلام يكشف خفايا وأسرار العبث للمليشيات الحوثية في إثارة قبائل اليمن للحرب في مأرب تحت هذا الشعار ما حقيقة وفاة اديب اليمن الدكتور «عبد العزيز المقالح»؟ وكالة روسية تكشف عورة الانتصارات الحوثية الوهمية بـ«مـأرب» فندق شهير بناه ترامب خلال عامين شاهد كيف ينهار في ثواني تحرك حكومي جديد لدعم جبهات «مـأرب» واللواء العرادة يروي آخر التطورات العسكرية ما الرسالة التي يحملها عدم اتصال بايدن بأي زعيم عربي؟ تقرير حقوقي يتحدث عن جرائم جنسية ارتكبها مشرفين حوثيين بحق 71 أمرأة وانتهاكات أخرى
وسط تزايد الصراعات على المكاسب المالية داخل أجنحة المليشيا ومحاولاتها التخلص ممن يوصفون بـ«المتحوثين» من زعماء القبائل، شهدت الأطراف الشمالية للعاصمة اليمنية صنعاء أمس (السبت) توتراً بين الحوثيين وقبائل أرحب إثر تصفية المليشيا زعيماً قبلياً وأبنائه داخل منزلهم.
وقالت مصادر قبلية في صنعاء إن المليشيا الحوثية هاجمت فجراً منزل أحد مشايخ أرحب حزام أبو نشطان في منطقة الروضة قرب مطار صنعاء الدولي، وأطلقت الرصاص عليه وأردته قتيلا هو وثلاثة من أبنائه وشقيقته، فيما أصيبت زوجته بجروح خطيرة، مضيفاً: «عقب مقتل «أبو نشطان» تداعت قبائل أرحب للأخذ بالثأر من قتلة أحد مشايخها وعائلته على يد مليشيا الحوثي.
وتوقعت المصادر انفجار الوضع خصوصاً بعد قيام مسلحين قبليين بقطع شارع المطار وتهديد المليشيا التي طوقت الأحياء المجاورة بالكامل، مبينة أن القبائل يطالبون بالقيادي الحوثي المكنى «أبو خالد الراعي» ومسلحيه.
وعلمت «عكاظ» من مصادر موثوقة في صنعاء أن صراع الأموال بين القيادات الحوثية والمؤيدين لهم من مشايخ القبائل دخل مرحلة التصفية، إذ يصر محمد علي الحوثي وقياداته على السطو على كل أراضي القبائل مدعين أنها أراضي دولة ويجب تسليمها للحوثيين لاستثمارها أو دفع مبلغ مالي كبير سنوياً