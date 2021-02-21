آخر الاخبار

ما حقيقة وفاة اديب اليمن الدكتور «عبد العزيز المقالح»؟ وكالة روسية تكشف عورة الانتصارات الحوثية الوهمية بـ«مـأرب» فندق شهير بناه ترامب خلال عامين شاهد كيف ينهار في ثواني تحرك حكومي جديد لدعم جبهات «مـأرب» واللواء العرادة يروي آخر التطورات العسكرية ما الرسالة التي يحملها عدم اتصال بايدن بأي زعيم عربي؟ تقرير حقوقي يتحدث عن جرائم جنسية ارتكبها مشرفين حوثيين بحق 71 أمرأة وانتهاكات أخرى إنجاز عسكري جديد لقوات الشرعية في جبهتي المخدرة والكسارة غربي مأرب وسيم يوسف يقود هجوما حادا على مشايخ الكويت ويتجاوز حدود الاخلاق والدين عروس تطلب من الضيوف التبرع بالمال في حفل زفافها واتساب يتحدى ويحدث سياسة الخصوصية

ما حقيقة وفاة اديب اليمن الدكتور «عبد العزيز المقالح»؟

الأحد 21 فبراير-شباط 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - خاص
عدد القراءات 459

 

نفى مدير مكتب الدكتور عبد العزيز المقالح زين العابدين الضبيبي قبل قليل وفاة الاديب والشاعر اليمني الكبير الدكتور عبدالعزيز المقالح. 

 

وقال الضبيبي في منشور له عبر صفحته الرسمية في الفيس بوك تابعة محرر مأرب برس بأنّه أطمئن على صحة الدكتور المقالح في أتصال هاتفي مع أسرته ... قائلاً :الآن تطمنت على الوالد الدكتور عبدالعزيز المقالح حفظه الله وتواصلت مع أسرته وهو بخير ولا صحة لما يشاع عن وفاته.

زين العابدين الضبيبي 

مدير مكتب الدكتور المقالح»

 

وكان عدد من الناشطين اليمنيين في موقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا انباء تفيد بوفاة الشاعر والاديب اليمني الكبير الدكتور عبد العزيز المقالح مساء امس الاحد. 

  
إقراء أيضاً
وكالة روسية تكشف عورة الانتصارات الحوثية الوهمية بـ«مـأرب»
تحرك حكومي جديد لدعم جبهات «مـأرب» واللواء العرادة يروي آخر التطورات العسكرية
تقرير حقوقي يتحدث عن جرائم جنسية ارتكبها مشرفين حوثيين بحق 71 أمرأة وانتهاكات أخ
إنجاز عسكري جديد لقوات الشرعية في جبهتي المخدرة والكسارة غربي مأرب
إعلان للخارجية الأمريكية بخصوص وقف الحرب في اليمن ونتائج مباحثات دولية مكثفة
الحكومة تقر مصفوفة باحتياجات مأرب العسكرية والاغاثية
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس