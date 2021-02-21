ما حقيقة وفاة اديب اليمن الدكتور «عبد العزيز المقالح»؟

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نفى مدير مكتب الدكتور عبد العزيز المقالح زين العابدين الضبيبي قبل قليل وفاة الاديب والشاعر اليمني الكبير الدكتور عبدالعزيز المقالح.
وقال الضبيبي في منشور له عبر صفحته الرسمية في الفيس بوك تابعة محرر مأرب برس بأنّه أطمئن على صحة الدكتور المقالح في أتصال هاتفي مع أسرته ... قائلاً :الآن تطمنت على الوالد الدكتور عبدالعزيز المقالح حفظه الله وتواصلت مع أسرته وهو بخير ولا صحة لما يشاع عن وفاته.
زين العابدين الضبيبي
مدير مكتب الدكتور المقالح»
وكان عدد من الناشطين اليمنيين في موقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا انباء تفيد بوفاة الشاعر والاديب اليمني الكبير الدكتور عبد العزيز المقالح مساء امس الاحد.