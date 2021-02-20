تقرير حقوقي يتحدث عن جرائم جنسية ارتكبها مشرفين حوثيين بحق 71 أمرأة وانتهاكات أخرى إنجاز عسكري جديد لقوات الشرعية في جبهتي المخدرة والكسارة غربي مأرب وسيم يوسف يقود هجوما حادا على مشايخ الكويت ويتجاوز حدود الاخلاق والدين عروس تطلب من الضيوف التبرع بالمال في حفل زفافها واتساب يتحدى ويحدث سياسة الخصوصية تعرف على مخاوف الشركات من نقل مقراتها الإقليمية للسعودية إعلان للخارجية الأمريكية بخصوص وقف الحرب في اليمن ونتائج مباحثات دولية مكثفة الحكومة تقر مصفوفة باحتياجات مأرب العسكرية والاغاثية أخطر خمس علامات لارتفاع نسبة السكر في الدم تنبه لها سريعا زوال إسرائيل من المنطقة يكشفها مسئول إسرائيلي كبير مستندا لحقائق وتقديرات على الأرض
أسقطت قوات الجيش، اليوم السبت، طائرتين مسيّرتين مفخختين أطلقتها مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في جبهتي المخدرة والكسارة غرب محافظة مأرب.
وكانت الطائرتان المسيّرتان المفخختان تحاولان استهداف الأحياء السكنية في مدينة مأرب حسب ما ذكر موقع الجيش سبتمبر نت.
إلى ذلك نفذت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، اليوم، غارات جوية، على مواقع لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في أطراف محافظة مأرب.
وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية، وتكبيدها خسائر في العتاد.
كما استهدفت غارات جوية لمقاتلات التحالف، تعزيزات للمليشيا الحوثية، في جبهة المرازيق، شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف، ودمرتها.