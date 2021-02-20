إنجاز عسكري جديد لقوات الشرعية في جبهتي المخدرة والكسارة غربي مأرب

السبت 20 فبراير-شباط 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أسقطت قوات الجيش، اليوم السبت، طائرتين مسيّرتين مفخختين أطلقتها مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في جبهتي المخدرة والكسارة غرب محافظة مأرب.

وكانت الطائرتان المسيّرتان المفخختان تحاولان استهداف الأحياء السكنية في مدينة مأرب حسب ما ذكر موقع الجيش سبتمبر نت.

إلى ذلك نفذت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، اليوم، غارات جوية، على مواقع لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في أطراف محافظة مأرب.

وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية، وتكبيدها خسائر في العتاد.

كما استهدفت غارات جوية لمقاتلات التحالف، تعزيزات للمليشيا الحوثية، في جبهة المرازيق، شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف، ودمرتها.