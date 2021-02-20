عروس تطلب من الضيوف التبرع بالمال في حفل زفافها

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طالبت عروس في بريطانيا، في حفل زفافها من الضيوف أن يتبرعوا لهم بالمال ليساعدوهم في السفر لقضاء شهر العسل لأنهم لا يملكون المال الكافي للسفر وان تكلفة حفل الزفاف كانت ضخمة.
كما طالبت منهم عدم احضار هدايا والاكتفاء بإعطائهم الأموال، حيث شعر الشاب بالحرج الشديد من الكلام الذي وجته زوجته للضيوف بكل عفوية.
ولم يفهم الضيوف في حفل الزفاف انها مزحة و قاموا بإعطاء العريس مالا وفيرا في نهاية الزفاف تنفيذا لرغبة زوجته إلا أنه رفض أخذه وأكد لهم أنها تمزح فقط .