عروس تطلب من الضيوف التبرع بالمال في حفل زفافها

السبت 20 فبراير-شباط 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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طالبت عروس في بريطانيا، في حفل زفافها من الضيوف أن يتبرعوا لهم بالمال ليساعدوهم في السفر لقضاء شهر العسل لأنهم لا يملكون المال الكافي للسفر وان تكلفة حفل الزفاف كانت ضخمة.

كما طالبت منهم عدم احضار هدايا والاكتفاء بإعطائهم الأموال، حيث شعر الشاب بالحرج الشديد من الكلام الذي وجته زوجته للضيوف بكل عفوية.

ولم يفهم الضيوف في حفل الزفاف انها مزحة و قاموا بإعطاء العريس مالا وفيرا في نهاية الزفاف تنفيذا لرغبة زوجته إلا أنه رفض أخذه وأكد لهم أنها تمزح فقط .