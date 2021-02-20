واتساب يتحدى ويحدث سياسة الخصوصية

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بعد حوالي شهر من الانتقادات الحادة التي طالبت تطبيق المحادثة الأشهر عالمياً بشأن سياسة الخصوصية، خرج تطبيق واتساب التابع لشركة فيسبوك أمس الخميس ليعلن أنه سيمضي قدماً في تحديث سياسة الخصوصية التي أثارت الجدل، لكنه سيسمح للمستخدمين بقراءته "على مهل" وسيعرض أيضا إشعارا يقدم معلومات إضافية، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".
وكان تطبيق التراسل الشهير، قد أبلغ المستخدمين في يناير الماضي أنه يجهز سياسة جديدة للخصوصية، قد يتبادل بموجبها بيانات المستخدمين مع فيسبوك والشركات التابعة لها.
وأثار ذلك انتقادات عالمية ودفع المستخدمين للنزوح إلى تطبيقات منافسة، منها سيغنال وتليغرام، مما جعل واتساب يؤجل تطبيق السياسة الجديدة إلى مايو ويوضح أن التحديث يركز على السماح للمستخدمين بمراسلة الشركات التجارية، ولن يؤثر على المحادثات الشخصية.
وقال واتساب في أحدث تدوينة إنه سيبدأ في تذكير المستخدمين بمراجعة التحديثات والموافقة عليها لمواصلة استخدام المنصة.
معالجة المخاوف
كما أضاف "أرفقنا المزيد من المعلومات لمحاولة معالجة المخاوف التي نسمعها".
وكان تطبيق "واتساب" قد قام بالإعلان في الأيام الماضية عن عدد من شروط استخدامه الجديدة، والتي تضمنت ملخصا لكيفية مشاركة المعلومات مع "فيسبوك"، وكيف يمكن استخدام أي معلومات مشتركة.
وتنص سياسة الخصوصية الجديدة على أنه "كجزء من عائلة شركات "فيسبوك"، يتلقى "واتساب" معلومات من هذه المجموعة، ويشارك المعلومات معها".
يذكر أن منصة واتساب أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر عن تأخير لمدة ثلاثة أشهر لسياسة الخصوصية الجديدة التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 8 فبراير بعد الارتباك الواسع النطاق حول كون السياسة الجديدة تفرض مشاركة البيانات مع شركة فيسبوك.