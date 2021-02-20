الحوثيون يعدمون شيخاً قبلياً بارزاً موالياً لهم و 4 من أفراد أسرته.. توتر في صنعاء وتجمهر مسلح ونكف قبلي

السبت 20 فبراير-شباط 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أقدم مشرف حوثي، مساء الجمعة 19 فبراير/شباط، على قتل شيخ قبلي رفيع وعدد من أفراد أسرته بعد اقتحام منزله (شمالي العاصمة صنعاء).

وبحسب مصادر محلية فإن ”مشرف حوثي من بني الحارث أقدم مع مجموعته المسلحة على اقتحام منزل الشيخ علي راجح ابو نشطان في منطقة الروضة شمال صنعاء، وقام بقتله مع زوجته وثلاثة آخرين من أفراد العائلة“.

و ”أبو نشطان“، شيخ قبلي ينتمي لمديرية ”أرحب“، وساهم بشكل فاعل في تسهيل دخول مليشيا الحوثي الى المديرية واجتياح العاصمة صنعاء، في سبتمبر/أيلول 2014م.

وسارع وجهاء قبيلة أرحب، صباح اليوم، للاحتشاد الى شارع المطار وسط صنعاء طلباً للثأر ووجهوا لأبناء قبيلتهم دعوة للنكف القبلي والتجمهر المسلح.

وتخيّم في الأثناء أجواء توتر وخلافات متبادلة بين قيادات مليشيا الحوثي قد تقود بحسب مراقبين لصراع مسلح وسط صنعاء.