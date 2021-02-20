الحوثيون يعدمون شيخاً قبلياً بارزاً موالياً لهم و 4 من أفراد أسرته.. توتر في صنعاء وتجمهر مسلح ونكف قبلي بالفيديو شابة سعودية تحقق إنجازا عالميا في مجال الطب والعروض الدولية تنهال عليها ماذا حدث لـ”خارطة السيطرة“ في مأرب بعد 14 يوم على المعارك الدامية والأمواج البشرية التي دفع بها الحوثيين؟ هل من تغير جوهري؟ السعودية تكشف عن أوراقها العسكرية المستقبلية و 20 مليار ريال تصب في مجالات التصنيع الحربي وزيرة فرنسية تتوسل للاعب رياضي شهير " أرجوك لا تذهب" اعلامية سعودية شهيرة تعلن طلاقها وتكشف أسبابه رسميا.. تحديد موعد مباراة اليمن مع السعودية الحوثي يروج لكذبة كبيرة لخداع القبائل الدولار يقترب من 900 وفارق الصرف يتوسع بين عدن وصنعاء اتهام بالعمالة وإهانة لاتغتفر.. التوتر يتصاعد بين السودان وإثيوبيا
أقدم مشرف حوثي، مساء الجمعة 19 فبراير/شباط، على قتل شيخ قبلي رفيع وعدد من أفراد أسرته بعد اقتحام منزله (شمالي العاصمة صنعاء).
وبحسب مصادر محلية فإن ”مشرف حوثي من بني الحارث أقدم مع مجموعته المسلحة على اقتحام منزل الشيخ علي راجح ابو نشطان في منطقة الروضة شمال صنعاء، وقام بقتله مع زوجته وثلاثة آخرين من أفراد العائلة“.
و ”أبو نشطان“، شيخ قبلي ينتمي لمديرية ”أرحب“، وساهم بشكل فاعل في تسهيل دخول مليشيا الحوثي الى المديرية واجتياح العاصمة صنعاء، في سبتمبر/أيلول 2014م.
وسارع وجهاء قبيلة أرحب، صباح اليوم، للاحتشاد الى شارع المطار وسط صنعاء طلباً للثأر ووجهوا لأبناء قبيلتهم دعوة للنكف القبلي والتجمهر المسلح.
وتخيّم في الأثناء أجواء توتر وخلافات متبادلة بين قيادات مليشيا الحوثي قد تقود بحسب مراقبين لصراع مسلح وسط صنعاء.