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اعلامية سعودية شهيرة تعلن طلاقها وتكشف أسبابه

السبت 20 فبراير-شباط 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات
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أعلنت الإعلامية السعودية روزانا اليامي، انفصالها عن زوجها، الذي يدعى ”خالد“، وذلك بعد مرور عام ونصف على زواجها في أغسطس من عام 2019. وأكدت روزانا اليامي، في إجاباتها لجمهورها من خلال حسابها في تطبيق ”سناب شات“، أنها تستعد لإنهاء إجراءات الطلاق بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.

وأرجعت روزانا اليامي سبب الطلاق إلى أنه ”نصيب“، متمنية أن يكتب الله الخير لها ولطليقها ويعوض كليهما بالأفضل وأن يوفقهما في حياتهما القادمة.

وأكدت روزانا اليامي أن عوض الله عليها أكبر من أي حزن على قضائه وقدره، موضحة في معرض ردها على متابع قال لها: ”وربي هو الخسران“، بأن الشيء الذي يمكن تعويضه ليس به خسارات.

واختتمت حديثها في هذا الشأن بأن الحياة لا تقف على أشخاص.

وفي الـ16 من أغسطس من عام 2019 نشرت روزانا اليامي مجموعة من الصور، وثقت من خلالها عقد قرانها وزواجها من شخص يدعى ”خالد“، رغم عدم إعلانها مسبقا بوجود أي علاقة عاطفية لها حيث أعلنت زواجها مباشرة.

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