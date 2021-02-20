رسميا.. تحديد موعد مباراة اليمن مع السعودية

السبت 20 فبراير-شباط 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، امس الجمعة، أن معظم المباريات المتبقية في المرحلة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2022، تأجلت إلى يونيو المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال الاتحاد، إن أربع مباريات ستقام في مواعيدها وأماكنها المحددة دون تغيير في 25 و30 مارس المقبل، بينما ستقام بقية المباريات بصورة مجمعة في مكان واحد، ما بين 31 مايو و15 يونيو المقبلين.

حيث تلعب السعودية مع اليمن في الرياض، وطاجيكستان مع منغوليا على أرض الأول في 25 الشهر المذكور، وأستراليا مع نيبال على ارض الأخير، واليابان مع منغوليا على أرض الأول في 30 منه.

وأضاف الاتحاد القاري في بيان: "لا يزال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يضع صحة وسلامة اللاعبين والفرق على رأس الأولويات، وسيتعاون مع الاتحادات الوطنية في القارة من أجل مراقبة الوضع في المنطقة عن كثب".

وكان من المقرر أن تبدأ مباريات المرحلة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2022، التي يتنافس فيها 40 منتخبا آسيويا عبر ثماني مجموعات، في مارس المقبل، بعد تأجيلها من العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتتأهل الفرق الفائزة بصدارة المجموعات الثماني، بالإضافة لأفضل أربعة فرق تحتل المركز الثاني، إلى الدور الثالث من التصفيات.

وتملك آسيا أربعة مقاعد في نهائيات كأس العالم، بالإضافة إلى قطر، بطلة آسيا، التي ضمنت مقعدها في البطولة باعتبارها الدولة المضيفة، فضلا عن مقعد آخر من خلال مباراة فاصلة مع أحد المنافسين من قارة أخرى.

*توقيت وموعد المباريات التي ستلعب..

المجموعة الثانية: نيبال مع أستراليا، 30 مارس 2021، الساعة 3:00 عصرًا، ستاد داشراث في كاتماندو.

- المجموعة الرابعة: السعودية مع اليمن، 25 مارس 2021، الساعة 8:30 مساء، ستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

- المجموعة السادسة: طاجيكستان مع منغوليا، 25 مارس 2021، الساعة 6:00 مساء، ستاد الجمهورية المركزي، دوشانبي.

- المجموعة السادسة: منغوليا مع اليابان، 30 آذار/مارس 2021، الساعة 7:30 مساء، ستاد فوكودا، تشيبا