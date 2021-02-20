الدولار يقترب من 900 وفارق الصرف يتوسع بين عدن وصنعاء

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم السبت..
-في صنعاء
شراء الدولار 597
بيع الدولار 599
شراء السعودي 157.80
بيع السعودي 158.10
-في عدن
شراء الدولار 878
بيع الدولار 883
شراء السعودي 231
بيع السعودي 232