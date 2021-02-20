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الدولار يقترب من 900 وفارق الصرف يتوسع بين عدن وصنعاء

السبت 20 فبراير-شباط 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم السبت..

-في صنعاء 

 شراء الدولار 597

بيع الدولار 599

شراء السعودي 157.80

بيع السعودي 158.10

 -في عدن

 شراء الدولار 878

بيع الدولار 883

شراء السعودي 231

بيع السعودي 232

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