الحوثي يروج لكذبة كبيرة لخداع القبائل الدولار يقترب من 900 وفارق الصرف يتوسع بين عدن وصنعاء اتهام بالعمالة وإهانة لاتغتفر.. التوتر يتصاعد بين السودان وإثيوبيا شروط جديدة لدخول الكويت نازحون في مأرب ضحايا لأبشع استخدام من قبل الحوثيين لماذا تتجنب ابنة صدام حسين الحديث عن والدتها وماذا ستكشف في الحلقة الأخيرة؟ الفريق الركن صغير بن عزيز يبشر بالنصر ويكشف من هو القائد الحقيقي للحوثيين الأرصاد اليمنية تتوقع هطول أمطار على هذه المناطق ضاحي خلفان قائد شرطة دبي تحت الحصار على خلفية انتقاد قرارات سعودية وتدخل بشأن الداخلي قيادي بارز للمليشيات الحوثية يكشف دوافع الهجوم على مأرب
قالت وزارة الخارجية السودانية اليوم السبت أن اتهام إثيوبيا للخرطوم بالعمالة إلى طرف ثالث إهانة لا تغتفر،وسط تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الحدود وملف سد النهضة.
كما أكدت في بيان أن السلطات الإثيوبية تتصرف بعدوانية في ما يتعلق بالحدود بين البلدين، مضيفة أنها لجأت لطرف ثالث في اعتداءاتها على الأراضي السودانية.
إلى ذلك اعتبرت أن إثيوبيا توظف سياستها الخارجية في غير مصلحة شعبها وبشكل غير مسؤول، لافتة إلى أن "الحدود السودانية الإثيوبية لم تكن قط موضع نزاع إلى أن جاء إلى وزارة الخارجية الإثيوبية من يسخرها لخدمة مصالح شخصية وأغراض فئوية لمجموعة محددة، يمضى فيها مقامراً بمصالح عظيمة للشعب الإثيوبي، وبأمنه واستقراره، وبجوار لم يخنه".
وأضافت "إن كانت إثيوبيا جادة فى ادعاءاتها المستجدة فى أراضي سبق لها أن أقرت بسيادة السودان عليها، فإن عليها أن تمضي الى الخيارات القانونية المتاحة اقليمياً ودولياً، لا أن تهدد الأمن الإقليمي والدولي بالاضطراب الذى قد يجر إليه توظيف البعض للسياسة الخارجية لإثيوبيا لمصالحه الفئوية الضيقة.
كما شددت الوزارة على أنها لن تتنازل عن حقوقها المثبتة، قائلة:"السودان يؤكد سيادته على الأرض التي تناقض إثيوبيا نفسها وتدعي تبعيتها لها، ويشدد أنه لن يتنازل عن بسط سلطانه عليها."
إلا أنها أكدت في الوقت عينه تمسك السودان بالمعاهدات والقوانين وحفاظه على الأمن والسلم، آملا أن تتصرف إثيوبيا بما يتفق والقانون وحسن الجوار.