شروط جديدة لدخول الكويت

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أعلنت الكويت ، الجمعة أنها ستسمح لغير الكويتيين بدخول أراضيها من خلال إجراءات وشروط جديدة اعتبارا من يوم غد الأحد. وفق ما أوردت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
وذكرت الإدارة العامة للطیران المدني الكویتیة أن جمیع الركاب القادمین عن طریق الرحلات المباشرة من الدول عالیة الخطورة سیتم إلزامھم بالحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلیة لمدة 14 یوما على نفقتھم الخاصة من خلال التسجیل في منصة (كویت مسافر) اعتبارا من یوم الأحد المقبل.
وأضافت أن باقي الركاب القادمین من الدول الأخرى سیتم إلزامھم بالحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلیة لمدة 7 أیام على نفقتھم الخاصة من خلال التسجیل في منصة (كویت مسافر) على أن یستكملوا مدة الحجر 7 أیام أخرى في الحجر المنزلي.
وأوضحت أن "ھذه عن الإجراءات الجدیدة التي سیتم تطبیقھا اعتبارا من یوم الأحد المقبل تأتي بناء على تعلیمات السلطات الصحیة لمواجھة تداعیات انتشار فیروس كورونا المستجد لاسیما بعد ظھور السلالات المتحورة".
استثناءات
واستثنت من الحجر المؤسسي المرضى الكویتیين المبتعثين للعلاج في الخارج والطلبة الكویتیين الدارسين في الخارج والقصر من ھم دون 18 عاما ومسافرين من دون مرافق وأعضاء السلك الدبلوماسي والطواقم الطبیة على أن یخضعوا للحجر المنزلي لمدة 14 یوما.
وأكد البیان أنه لن یتم قبول أي راكب على الرحلات القادمة إلى دولة الكویت إلا من خلال التسجیل في منصة (كویت مسافر).