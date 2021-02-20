نازحون في مأرب ضحايا لأبشع استخدام من قبل الحوثيين

السبت 20 فبراير-شباط 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أكد عسكريون في الجيش الوطني أن ميليشيات الحوثي تستخدام المدنيين كـ"دروع بشرية" في إطار هجومها على محافظة مأرب، الواقعة على بعد 120 كلم شرق العاصمة صنعاء.

وقال مسؤولان عسكريان لوكالة "فرانس برس" السبت إن الحوثيين يستخدمون النازحين المقيمين في مخيم الزور في منطقة صرواح في مأرب كـ"دورع بشرية".

ولا يقف الأمر عند استخدام الحوثيون للنازحين كدروع بشرية، بل ان مليشياتهم سبق ان قصفت مخيمات النازحين في مناطق عدة بمأرب.

يذكر أن المعارك في المدينة الواقعة على مقربة من بعض أغنى حقول النفط اليمنية، فاقمت المخاوف حيال سلامة مئات آلاف النازحين المدنيين الذين يحتمون في مخيّمات في الصحراء المحيطة .

وأعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن "قلقها البالغ" إزاء تصاعد العنف في مأرب. وقالت على تويتر "تحث اللجنة الدولية للصليب الأحمر على اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لحماية المدنيين وممتلكاتهم وجميع البنى التحتية المدنية الأساسية".

بدورها حذّرت الأمم المتحدة من احتمال حدوث كارثة إنسانية في اليمن. وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث أمام مجلس الأمن الدولي إن ما يحصل في اليمن "يعرّض ملايين المدنيين للخطر، خصوصا مع وصول القتال إلى مخيّمات النازحين"