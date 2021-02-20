لماذا تتجنب ابنة صدام حسين الحديث عن والدتها وماذا ستكشف في الحلقة الأخيرة؟

السبت 20 فبراير-شباط 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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في الحلقة الأخيرة من سلسلة اللقاءات الحصرية مع رغد صدام حسين على تلفزيون العربية، تتناول ابنة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين موضوع مذكراتها المرتقب صدروها.

كما توضح سبب تجنبها الحديث عن والدتها ساجدة وعائلتها، فضلا عن حديثها عن الدور الذي قام به الأردن معها طوال السنوات الماضية.

إلى ذلك، تتطرق رغد إلى إمكانية وجود دور سياسي مرتقب لأحفاد صدام حسين.

يشار إلى أن ساجدة هي إبنة خير الله طلفاح خال صدام حسين، وأخت وزير الدفاع الأسبق عدنان خير الله طلفاح.

ولدت عام ولدت عام 1938، وتزوجت صدام وأنجبت له ابنين عُدي وقُصي، وثلاث بنات رغد و رنا وحلى.

خرجت من العراق إلى الأردن مع بناتها بعد دخول القوات الأميركية إلى العراق، ولا يعرف الكثير حاليا عنها.