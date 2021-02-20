لماذا تتجنب ابنة صدام حسين الحديث عن والدتها وماذا ستكشف في الحلقة الأخيرة؟ الفريق الركن صغير بن عزيز يبشر بالنصر ويكشف من هو القائد الحقيقي للحوثيين الأرصاد اليمنية تتوقع هطول أمطار على هذه المناطق ضاحي خلفان قائد شرطة دبي تحت الحصار على خلفية انتقاد قرارات سعودية وتدخل بشأن الداخلي قيادي بارز للمليشيات الحوثية يكشف دوافع الهجوم على مأرب العلماء يعلنون بشرى سارة بشأن علاج مناعي لسرطان الدماغ واشنطن تتخذ 3 خطوات تجاه إيران وتحذيرات من تقليص التفتيش لتعويض خسائرها في مأرب ...حملات ابتزازية للمليشيات الحوثية في صنعاء تستهدف التجار وغلق عشرات الأسواق قرارات كويتية ملزمة ومفاجئة تخص القادمين اليها اتفاق سعودي أمريكي في الشراكة الدفاعية وإنهاء الحرب في اليمن
في الحلقة الأخيرة من سلسلة اللقاءات الحصرية مع رغد صدام حسين على تلفزيون العربية، تتناول ابنة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين موضوع مذكراتها المرتقب صدروها.
كما توضح سبب تجنبها الحديث عن والدتها ساجدة وعائلتها، فضلا عن حديثها عن الدور الذي قام به الأردن معها طوال السنوات الماضية.
إلى ذلك، تتطرق رغد إلى إمكانية وجود دور سياسي مرتقب لأحفاد صدام حسين.
يشار إلى أن ساجدة هي إبنة خير الله طلفاح خال صدام حسين، وأخت وزير الدفاع الأسبق عدنان خير الله طلفاح.
ولدت عام ولدت عام 1938، وتزوجت صدام وأنجبت له ابنين عُدي وقُصي، وثلاث بنات رغد و رنا وحلى.
خرجت من العراق إلى الأردن مع بناتها بعد دخول القوات الأميركية إلى العراق، ولا يعرف الكثير حاليا عنها.