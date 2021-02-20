الفريق الركن صغير بن عزيز يبشر بالنصر ويكشف من هو القائد الحقيقي للحوثيين

السبت 20 فبراير-شباط 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال رئيس هيئة الأركان العامة في اليمن، قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن صغير بن عزيز،أن القائد الحقيقي لمعركة الحوثيين هو الإرهابي المدعو حسن إيرلو(سفير طهران في صنعاء)، مؤكدا أن الحوثيين ما هم إلا أداة لتنفيذ مشروع إيران التدميري في اليمن والوطن العربي.

وأكد بن عزيز أن المعركة التي يخوضها الجيش والمقاومة هي معركة كل اليمنيين ضد الحركة الحوثية الإرهابية الإيرانية التي تريد إخراج اليمنيين عن هويتهم اليمنية العربية.

وقال رئيس هيئة الأركان في لقاء بثته قناة اليمن الرسمية، مساء الجمعة، "لدينا جيش عظيم يقاتل المليشيا الحوثية الإرهابية بكل احترافية وبسالة منذ 6 سنوات".. مشيراً إلى أن الحركة الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران دأبت على بث الشائعات والتضليل والكذب على الشعب اليمني منذ نشأتها، وأنه لا قلق على اليمن من العصابة الحوثية فالجيش لهم بالمرصاد وسيحقق الانتصار.

ولفت إلى أن لدى القوات المسلحة هدف سامي، والمتمثل بالدفاع عن اليمن وهوية اليمنيين وعروبتهم.. مشيداً ببطولات الجيش التي يسطرها على مختلف الجبهات ضد المليشيا الحوثية الكهنوتية.

وأكد أنه لدى الجيش من الخطط والحسابات الدقيقة للقضاء على العدو الحوثي وتخليص الشعب اليمني منه.. مضيفا " نحن على موعد مع النصر وسنقضي على المليشيات الحوثية المدعومة من إيران بشكل نهائي في هذه المعركة".

ودعا رئيس هيئة الأركان إلى أن يثق الجميع بالجيش والمقاومة والقبائل المساندة وبتحالف دعم الشرعية، مشيراً إلى أنه "لا يمكن الاستغناء عن التحالف ولا يستطيعون الاستغناء عنا فعدونا وهدفنا وأمننا واحد".. مثمنا دور التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية على دعمه للقوات المسلحة وللشعب اليمني.

وخاطب رئيس الأركان المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا الحوثي قائلا " إلى أهلنا في مناطق سيطرة الحوثي لا تشاركوا في تدمير اليمن وقتال إخوانكم اليمنيين لأجل الحوثي الذي يريدكم عبيدًا له وخدماً للمشروع الإيراني".. داعيا كل القبائل اليمنية التي أدركت حقيقة الحوثي، إلى الوقوف صفاً واحداً للمشاركة في تحقيق النصر.

كما أكد أن وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، ستولي أسر الشهداء والجرحى والمعاقين، كل الاهتمام.. مضيفاً " نعد كل أسر الشهداء والجرحى والمعاقين بأننا في وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان سنكون لكم أخوة وأبناء وخداماً لتحقيق ما تستحقونه من حياة حرة وكريمة".