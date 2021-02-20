الأرصاد اليمنية تتوقع هطول أمطار على هذه المناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار متفرقة على عدة مناطق خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
وذكر المركز في نشرته الجوية ليوم السبت، أن الأمطار المتفرقة قد يصاحبها الرعد أحياناَ، وستشهدها أجزاء متفرقة من سلسلة المرتفعات الغربية وأجزاء من الهضاب الداخلية والسواحل الجنوبية وأجزاء من السواحل الغربية.
وأشار إلى أنه من المحتمل تشكل الضباب أو الشابورة المائية على محافظات تعز، حجة، المحويت، ريمة، إب، الضالع، لحج وأبين.
ودعا المركز المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر وعدم التواجد في الشعاب والوديان أثناء هطول الأمطار حفاظاً على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.
ونبه سائقي المركبات في الطرقات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية نتيجة لتشكل الضباب أو الشابورة المائية ومن الانزلاقات الطينية.
كما نبه المركز كبار السن والأطفال من الأجواء الباردة نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر في المرتفعات الجبلية.