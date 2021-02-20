قرارات كويتية ملزمة ومفاجئة تخص القادمين اليها

السبت 20 فبراير-شباط 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلنت الكويت، اليوم إجراءات جديدة سيتم تطبيقها في مطار الكويت الدولي اعتبارا من الأحد المقبل، وذلك بناءً على تعليمات السلطات الصحية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس «كوفيد-19»، خصوصاً بعد ظهور السلالات المتحورة من فيروس كورونا .

وأوضحت الادارة العامة للطيران المدني في بيان، أن «جميع الركاب القادمين عبر الرحلات المباشرة من الدول عالية الخطورة سيتم الزامهم بالحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية لمدة 14 يوماً على نفقتهم الخاصة من خلال التسجيل في منصة (كويت مسافر)»، مشيرة إلى أن باقي الركاب القادمين من الدول الأخرى سيتم الزامهم بالحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية لمدة 7 أيام على نفقتهم الخاصة من خلال التسجيل في منصة «كويت مسافر» على أن يستكملوا مدة الحجر (7 أيام أخرى) في الحجر المنزلي.

وأكد البيان، استثناء كل من (المرضى الكويتيين المبتعثين للعلاج في الخارج، والطلبة الكويتيين الدارسين في الخارج، والقصر من هم دون 18 ومسافرون من دون مرافق، وأعضاء السلك الدبلوماسي، والطواقم الطبية)، على أن يخضعوا للحجر المنزلي لمدة 14 يوم .

وشدد البيان على أنه لن يتم قبول أي راكب على الرحلات القادمة إلى دولة الكويت إلا من خلال التسجيل في منصة « كويت مسافر