العلماء يعلنون بشرى سارة بشأن علاج مناعي لسرطان الدماغ واشنطن تتخذ 3 خطوات تجاه إيران وتحذيرات من تقليص التفتيش لتعويض خسائرها في مأرب ...حملات ابتزازية للمليشيات الحوثية في صنعاء تستهدف التجار وغلق عشرات الأسواق قرارات كويتية ملزمة ومفاجئة تخص القادمين اليها اتفاق سعودي أمريكي في الشراكة الدفاعية وإنهاء الحرب في اليمن الجيش الوطني يعلن عن انتصارات جديدة وقتلى وجرحى للمليشيات الحوثية في جبهات مأرب معركة مفتوحة وخطط دقيقة..رئيس أركان قوات الشرعية يتحدث عن نجاح عسكري جديد ضد الفئران الحوثية وهذا ما بشّر به أردوغان يكشف عن المخططات التي تستهدف الاسرة في تركيا ويوجه رسائل قوية للجناح النسائي لحزب العدالة ناطق حزب الإصلاح: هذا ما فعلته محافظة مأرب باليمن واليمنيين مزحة خفيفة عن الناقة توقع شابة سعودية في حب مندوب توصيل وتنتهي بالزواج
جددت الإدارة الأميركية التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية الدفاعية مع السعودية، مشددة على دور المملكة المحوري لأمن واستقرار المنطقة، وذلك في اتصال تلقاه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي من وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أول من أمس.
وأعرب الوزير الأميركي عن إدانة بلاده الهجمات الحوثية على السعودية وحرص واشنطن على دعم السعودية في الدفاع عن أراضيها.
وقدم وزير الدفاع الأميركي شكره لولي العهد السعودي على ما تبذله المملكة من جهود للوصول إلى حل سياسي في اليمن، مشيراً إلى الالتزام الأميركي السعودي المشترك لمواجهة أنشطة النظام الإيراني المزعزعة للأمن والاستقرار وهزيمة المنظمات الإرهابية في المنطقة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» أنه تم خلال الاتصال الهاتفي استعراض الجانبين أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وخاصة في مجال التعاون الدفاعي، بالإضافة إلى بحث تطورات الأحداث الإقليمية.
وجدد وزير الدفاع الأميركي في الاتصال الهاتفي التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية الدفاعية بين البلدين، مشيرا إلى دور المملكة المحوري لأمن واستقرار المنطقة، كما جدد إدانة بلاده الهجمات الحوثية على المملكة، مؤكداً التزام الولايات المتحدة مساعدة المملكة في الدفاع عن حدودها.
إلى ذلك، أكدت الحكومة اليمنية أنها تواصل انخراطها البنّاء مع جهود الأمم المتحدة عبر مبعوثها إلى اليمن مارتن غريفيث، للتوصل إلى سلام شامل