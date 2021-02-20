اتفاق سعودي أمريكي في الشراكة الدفاعية وإنهاء الحرب في اليمن

السبت 20 فبراير-شباط 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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جددت الإدارة الأميركية التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية الدفاعية مع السعودية، مشددة على دور المملكة المحوري لأمن واستقرار المنطقة، وذلك في اتصال تلقاه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي من وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أول من أمس.

وأعرب الوزير الأميركي عن إدانة بلاده الهجمات الحوثية على السعودية وحرص واشنطن على دعم السعودية في الدفاع عن أراضيها.

وقدم وزير الدفاع الأميركي شكره لولي العهد السعودي على ما تبذله المملكة من جهود للوصول إلى حل سياسي في اليمن، مشيراً إلى الالتزام الأميركي السعودي المشترك لمواجهة أنشطة النظام الإيراني المزعزعة للأمن والاستقرار وهزيمة المنظمات الإرهابية في المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» أنه تم خلال الاتصال الهاتفي استعراض الجانبين أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وخاصة في مجال التعاون الدفاعي، بالإضافة إلى بحث تطورات الأحداث الإقليمية.

وجدد وزير الدفاع الأميركي في الاتصال الهاتفي التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية الدفاعية بين البلدين، مشيرا إلى دور المملكة المحوري لأمن واستقرار المنطقة، كما جدد إدانة بلاده الهجمات الحوثية على المملكة، مؤكداً التزام الولايات المتحدة مساعدة المملكة في الدفاع عن حدودها.

إلى ذلك، أكدت الحكومة اليمنية أنها تواصل انخراطها البنّاء مع جهود الأمم المتحدة عبر مبعوثها إلى اليمن مارتن غريفيث، للتوصل إلى سلام شامل