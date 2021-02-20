الجيش الوطني يعلن عن انتصارات جديدة وقتلى وجرحى للمليشيات الحوثية في جبهات مأرب معركة مفتوحة وخطط دقيقة..رئيس أركان قوات الشرعية يتحدث عن نجاح عسكري جديد ضد الفئران الحوثية وهذا ما بشّر به أردوغان يكشف عن المخططات التي تستهدف الاسرة في تركيا ويوجه رسائل قوية للجناح النسائي لحزب العدالة ناطق حزب الإصلاح: هذا ما فعلته محافظة مأرب باليمن واليمنيين مزحة خفيفة عن الناقة توقع شابة سعودية في حب مندوب توصيل وتنتهي بالزواج تركيا تبدأ حربها مع الإدارة الامريكية عبر شركة محاماة دولية أحذر منها مشروبات تزيد من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الحكومة تدعو القبائل والمشايخ إلى عدم الزج بأبنائهم إلى ”محرقة مأرب“ منظمة دولية تكشف عن أضخم اضطراب تعليمي في التاريخ السعودية تربك كبرى الشركات العالمية بقرار واحد
أعلن الجيش الوطني ، مقتل العشرات عناصر المليشيات الحوثية اليوم خلال قصف شنته قواته في محافظة مأرب.
وقالت مصادر عسكرية ، إن "مدفعية الجيش الوطني استهدفت صباح اليوم، تحركات لعربات تابعة للحوثيين كانت تقل العشرات من عناصرهم في جبهة مَاس.
وأضافت أن "القصف أسفر عن مقتل 40 عنصراً من مليشيات الحوثيين وتدمير عربات نقل وعدد من الآليات القتالية التابعة لهم".
وأشارت إلى "إحباط قوات الجيش الوطني هجمات للمليشيات الحوثية في جبهات الكسّارة والمَخْدَرة وهَيلان ، عقب مواجهات أوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف الجماعة بينهم قيادات ميدانية".
في السياق نفسه، "استهدف طيران التحالف تعزيزات للحوثيين كانت في طريقها إلى مناطق المواجهات في جبهة الكسّارة، ما أدى إلى تدميرها ومقتل وجرح عدد من عناصرهم.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القوات الحكومية إسقاط طائرة مُسيّرة مفخخة تابعة للحوثيين أثناء تحليقها باتجاه مواقع عسكرية في جبهة المَشْجَح بمديرية صِرواح غربي مأرب.
والخميس، استعادت القوات الحكومية مواقع من قبضة مقاتلي جماعة الحوثيين في جبهة المَخْدَرة غربي مأرب، في حين دمر طيران التحالف العربي منصة إطلاق صواريخ باليستية إلى جانب 4 صواريخ في الجبهة ذاتها، ومنصة صواريخ كاتيوشا في جبهة هَيلان بمديرية صِرواح غربي مأرب، وفقاً للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية