الجيش الوطني يعلن عن انتصارات جديدة وقتلى وجرحى للمليشيات الحوثية في جبهات مأرب

السبت 20 فبراير-شباط 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

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أعلن الجيش الوطني ، مقتل العشرات عناصر المليشيات الحوثية اليوم خلال قصف شنته قواته في محافظة مأرب.

وقالت مصادر عسكرية ، إن "مدفعية الجيش الوطني استهدفت صباح اليوم، تحركات لعربات تابعة للحوثيين كانت تقل العشرات من عناصرهم في جبهة مَاس.

وأضافت أن "القصف أسفر عن مقتل 40 عنصراً من مليشيات الحوثيين وتدمير عربات نقل وعدد من الآليات القتالية التابعة لهم".

وأشارت إلى "إحباط قوات الجيش الوطني هجمات للمليشيات الحوثية في جبهات الكسّارة والمَخْدَرة وهَيلان ، عقب مواجهات أوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف الجماعة بينهم قيادات ميدانية".

في السياق نفسه، "استهدف طيران التحالف تعزيزات للحوثيين كانت في طريقها إلى مناطق المواجهات في جبهة الكسّارة، ما أدى إلى تدميرها ومقتل وجرح عدد من عناصرهم.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القوات الحكومية إسقاط طائرة مُسيّرة مفخخة تابعة للحوثيين أثناء تحليقها باتجاه مواقع عسكرية في جبهة المَشْجَح بمديرية صِرواح غربي مأرب.

والخميس، استعادت القوات الحكومية مواقع من قبضة مقاتلي جماعة الحوثيين في جبهة المَخْدَرة غربي مأرب، في حين دمر طيران التحالف العربي منصة إطلاق صواريخ باليستية إلى جانب 4 صواريخ في الجبهة ذاتها، ومنصة صواريخ كاتيوشا في جبهة هَيلان بمديرية صِرواح غربي مأرب، وفقاً للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية