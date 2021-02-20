إيران تفاجئ دول الخليج والمنطقة بدخولها عالم صناعة الطائرات

السبت 20 فبراير-شباط 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، عن البدء بمشروع ضخم من شأنه أن يدخل البلاد عالم تصنيع الطائرات المدنية باستخدام الخبرات المحلية.

بدأت إيران بتنفيذ مشروع وطني لتصنيع طائرات نقل الركاب، وقال رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية، تورج دهقاني زنكنه، إن الخطة أعدت لتصنيع طائرات ركاب مدنية بقدرات استيعاب متنوعة باستخدام القدرات والطاقات المحلية.

وبين دهقاني زنكنه، الذي يشغل منصب، مساعد وزير الطرق وبناء المدن، بالإضافة إلى منصبه، أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الدفاع الإيرانية بهدف الاستفادة من "القدرات الدفاعية المتاحة في البلاد لتصنيع طائرات مدنية لنقل الركاب".

وبحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، سيتم توقع المذكرة بمشاركة وزير الطرق وبناء المدن الإيراني ومنظمة الطيران المدني الإيرانية وأمين لجنة تنمية التقنيات الفضائية والنقل المتطور.

وقال دهقاني زنكنه، الذي زار مركز تصنيع الطائرات في إيران:

"إن شركات معرفية عديدة تم تأسيسها في البلاد، تمتلك قدرات فائقة كما أن شركة مبنا (شركة إيرانية متخصصة ببناء محطات الطاقة الكهربائية والطاقات المتجددة) وشركة أخرى تعمل على تصنيع الطوربيدات الغازية سيتم إسنادها ودعمهما للعمل على تصنيع محركات الطائرات الجديدة".

وأشار دهقاني زنكنه في تصريحاته إلى أن المشروع ما يزال في بدايته وأنه قد تم اتخاذ خطوات كبيرة جدا في هذا الإطار.

وعبر دهقاني زنكنه عن أمله بأن تحلق الطائرات الإيرانية المدنية المصنعة محليا قريبا، منوها إلى توقيع مذكرة تفاهم بهدف تصنيع جهاز محاكاة للطيران في الداخل واستخدامه في جزيرة كيش، جنوبي إيران.