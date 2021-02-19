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معركة مفتوحة وخطط دقيقة..رئيس أركان قوات الشرعية يتحدث عن نجاح عسكري جديد ضد الفئران الحوثية وهذا ما بشّر به

الجمعة 19 فبراير-شباط 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
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أكد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز اليوم الجمعة بأن قوات الشرعية لديها خطط وحسابات دقيقة للقضاء على المليشيات الحوثية الإرهابية وتخليص الشعب اليمني منها مبشراً بالنصر والتمكين على المليشيات. 

 

وتابع في لقاء خاص مع قناة اليمن الفضائية عن آخر المستجدات الميدانية والبطولات التي يسطرها الأبطال في مختلف جبهات القتال قائلا :لا قلق على اليمن من العصابة الحوثية فالجيش لهم بالمرصاد وسيحقق الانتصار، وقد نجح الجيش في إخراج الفئران الحوثية من مخابئها إلى معركة مفتوحة للقضاء عليها.

 

وأشار في حديثة إلى ان المعركة ليست مع فئة من الشعب أو حزب أو جماعة أو منطقة بل هي معركة كل اليمنيين ضد الحركة الحوثية الإرهابية الإيرانية التي تريد إخراج اليمنيين عن هويتهم اليمنية العربية.

 

وأردف قائلا :نحن على موعد مع النصر وسنقضي على المليشيات الحوثية المدعومة من إيران بشكل نهائي في هذه المعركة»

 

واوضح بن عزيز بأن لدى القوات المسلحة هدف سامي وهو الدفاع عن اليمن وهوية اليمنيين وعروبتهم.. مشيرًا الى ان قوات الشرعية تقاتل المليشيا الحوثية الإرهابية بكل احترافية وبسالة منذ 6 سنوات.

 
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