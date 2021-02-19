ناطق حزب الإصلاح: هذا ما فعلته محافظة مأرب باليمن واليمنيين

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قال الناطق الرسمي لحزب التجمع اليمني للإصلاح عدنان العديني، "ما فعلته مارب أنها استعادت روح اليمن ووجدانها الوطني المتجاوز لكل الانقسامات".
وأضاف العديني في تغريدة له على تويتر "أن مأرب استطاعت أن تنتشل الجميع من حالة الصراخ العدمي وكشفت لنا عن طريق الخلاص".
وتابع "قالت لنا مأرب بلغة واضحة إن عدونا جميعاً هو الحوثي الذي يقف الآن طرف فيما تقف اليمن كلها في الطرف الآخر.