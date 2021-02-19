الحكومة تدعو القبائل والمشايخ إلى عدم الزج بأبنائهم إلى ”محرقة مأرب“

الجمعة 19 فبراير-شباط 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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دعت الحكومة اليمنية، الجمعة 19 فبراير/شباط، القبائل والسكان في المناطق غير المحررة إلى عدم الزج بأبنائهم إلى المحرقة في جبهات مأرب.



جاء ذلك على لسان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ).



قال الإرياني، إن "ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تواصل حشد المغرر بهم من أبناء القبائل والأطفال والمهمشين بالقوة والإكراه إلى محرقة مفتوحة في صحاري وجبال ووديان محافظة مأرب".



وأوضح أن مليشيا الحوثي وهي تواصل عملية الحشد والتعبئة للمغرر بهم لا تبدو مكترثة بخسائرها البشرية الأكبر منذ بدء المواجهات، ولا مستشفيات وثلاجات صنعاء التي باتت عاجزة عن استقبال مزيد من القتلى والجرحى".



ودعا الارياني، المشايخ والقبائل وكل اب وام في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي إلى منع الحاق أبنائهم ضمن مواكب الموت الحوثية التي تشيع بالعشرات كل يوم، وعدم الزج بهم في مصير محقق كمن سبقوهم.



كما دعاهم إلى "رفض السماح باستغلالهم في معركة خاسرة لقتال إخوتهم اليمنيين خدمة للمشروع الإيراني وأجندته لنشر الفوضى والإرهاب في المنطقة".



وأكد الارياني، أن مأرب التاريخ والحضارة وقبائلها الشجعان الذين تصدوا منفردين بإمكاناتهم المحدودة للغزو الفارسي في العام 2015، لن يصيبها مكروه اليوم وهي معقل ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والأحرار من كل محافظات الجمهورية، مسنودين بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية.



وللأسبوع الثاني، تشهد الجبهات المحيطة بمحافظة مأرب مواجهات عنيفة، إثر تصعيد مليشيات الحوثي الإرهابية في محاولة لإحراز تقدم ميداني نحو المدينة الاستراتيجية، لكن محاولاتها باءت بالفشل، إثر ضربات الجيش والمقاومة وطيران التحالف.



وأسفرت المعارك المستمرة عن مصرع وإصابة المئات من عناصر المليشيات الإرهابية حيث تحولت جبهات مأرب إلى مقبرة جماعية للحشود الحوثية، ما دفع قيادات الجماعة للاستعانة بالقبائل لحشد المزيد من العناصر والدفع بهم إلى الجبهات.