بيان من وزارة الخارجية الإماراتية بخصوص الشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي

الجمعة 19 فبراير-شباط 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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علقت سفارة الإمارات في لندن على الأنباء التي تناولت حالة الشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي، مؤكدة أنها "تتلقى الرعاية في المنزل وتواصل التحسن" بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".

وقالت سفارة الإمارات في لندن، إن الشيخة لطيفة في دبي، إحدى بنات حاكم دبي، تتلقى الرعاية في المنزل، مضيفة أن التغطية الإعلامية لا تعكس الوضع الحقيقي.

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وجاء في بيان وزارة الخارجية الإماراتية: "أكدت أسرتها أن صاحبة السمو تتلقى الرعاية في المنزل بدعم من عائلتها والأخصائيين الطبيين. إنها مستمرة في التحسن ونأمل أن تعود إلى الحياة العامة في الوقت المناسب".

إلى ذلك أعرب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب عن بالغ قلق المملكة المتحدة إزاء نشر فيديو جديد تتحدث فيه الشيخة لطيفة، ابنة حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، عن احتجازها بأمر من والدها.

وكانت وسائل إعلام بريطانية قد نشرت مقاطع فيديو، تحدثت خلالها الأميرة لطيفة ابنة حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، قائلة إنها محتجزة كرهينة وتخشى على حياتها.