من عدن إلى القاهرة ... خلل فني يصيب طائرة يمنية يرغمها على الهبوط في مطار جده

الجمعة 19 فبراير-شباط 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت الخطوط الجوية اليمنية، اليوم الجمعة، تغيير مسار إحدى طائراتها كانت في رحلة بين العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن والقاهرة، إلى مطار جدة في السعودية، بسبب خلل فني.

وقالت "اليمنية" في بيان عبر صفحتها على "فيسبوك"، إن كابتن الطائرة، الرحلة 608 شعر عقب إقلاعه من مطار عدن في الساعة السابعة وعشرين دقيقة صباحاً بوجود خلل فني بسيط، وهبط في مطار جدة عملاً بإجراءات السلامة والوقاية العامة الدولية.

وأضافت أن الطائرة عاودت الإقلاع مجددا بعد ساعة من هبوطها في مطار جدة مكملة مسارها الطبيعي إلى مطار القاهرة، عقب تأكيد إدارة الصيانة والهندسة في المطار إمكانية مواصلة الرحلة.