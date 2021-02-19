مصادر أمريكية مسيرات مفخخة استهدفت مقر الديوان الملكي في الرياض

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أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بأن طائرات مسيرة مفخخة أطلقت من جنوب العراق خرقت قبل نحو شهر الدفاعات الجوية السعودية وهاجمت قصر اليمامة، مقر الديوان الملكي في الرياض.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين وأشخاص آخرين مطلعين على الموضوع قولهم إن "طائرات مسيرة ثابتة الجناحين مفخخة بالمتفجرات وتم إطلاقها من العراق اصطدمت في 23 يناير بالمجمع الملكي الرئيسي في العاصمة السعودية".
وعلى الرغم من إعلان التحالف العربي بقيادة المملكة في هذا اليوم عن إحباطه هجوما على الرياض، قال أشخاص مطلعون للصحيفة إن تلك الطائرات بدون طيار تمكنت من خرق الدفاعات الجوية السعودية.
وأكد هؤلاء الأشخاص أن طائرة واحدة شنت ضربة على مقربة من البوابة الرئيسية لقصر اليمامة، فيما أكد أحد المسؤولين الأمريكيين أن الهجوم طال أيضا مهبط مروحيات قريبا من هذا المكان.
وأشارت الصحيفة إلى أن الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لم يكونا متواجدين في القصر لحظة تنفيذ الهجوم، لكن الاعتداء أسفر عن تعليق الرحلات من مطار الرياض الدولي لعدة ساعات.
وقال المسؤول الأمريكي إن المخيم الصحراوي الذي تستخدمه العائلة الملكية استُهدف أيضا، لكن تم إحباط هذا الهجوم على الأرجح.
وذكّرت "وول ستريت جورنال" بأن جماعة "ألوية الوعد الحق" العراقية غير المعروفة تبنت الهجوم على الرياض في 23 يناير وهددت أيضا بقصف الإمارات.