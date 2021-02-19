ملياردير شاب يصبح أصغر مالك فريق في الدوري الإنجليزي

الجمعة 19 فبراير-شباط 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أتم رجل الأعمال، كيريل لويس دريفوس (23 عاما)، أمس الخميس، عملية شراء نادي سندرلاند، ليصبح بذلك أصغر مالك لناد في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، في جميع أقسامه.

واستحوذ دريفوس على 60 بالمئة من أسهم سندرلاند، مقابل 22 مليون جنيه إسترليني، وبات بذلك مالك الحصة الأكبر في النادي.

وكيريل لويس دريفوس، هو أحد الأبناء الثلاثة للملياردير الفرنسي -السويسري روبرت لويس دريفوس، المدير التنفيذي السابق لشركة "أديداس" للملابس الرياضية، والمالك السابق لنادي مارسيليا لكرة القدم، عملاق الدوري الفرنسي.

وتوفي روبرت لويس دريفوس في العام 2009، وأديرت ثروته كلها بواسطة زوجته مارغاريتا دريفوس.

ووفقا لمجلة "فوربس"، فإن ثروة مارغاريتا، تقدر بـ4.6 مليار جنيه إسترليني، بينما يملك ابنها كيريل لويس دريفوس من تلك الحصة، 1.5 مليار جنيه إسترليني.

يذكر أن نادي سندرلاند عرف انتكاسة في السنوات الأخيرة، إذ هبط من الدوري الإنجليزي الممتاز إلى دوري الدرجة الأولى، ثم إلى دوري الدرجة الثانية، الذي يتواجد فيه منذ 2018.

وسبق لسندرلاند الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز 6 مرات، آخرها عام 1936.