ندوة سياسة لشباب الثورة بحضرموت تطالب بسرعة الإعلان عن إقليم حضرموت

الجمعة 19 فبراير-شباط 2021 الساعة 04 مساءً / مارب برس - خاص

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نظم شباب الثورة السلمية بمحافظة حضرموت،، ندوة سياسية بعنوان ثورة فبراير عقد من النضال تزامنا مع الذكرى العاشرة للثورة.

وتناولت الندوة أربعة محاور شملت مسار ثورة فبراير و نتائج ومخرجات الثورة وضمانات تحقيق مكتسبات الثورة بعد مرور عقد على انطلاقتها.

وشارك في محاور الندوة الأستاذ صلاح باتيس عضو مجلس الشورى والأستاذ عبدالهادي التميمي الوكيل المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء والأستاذ متعب بازياد نائب مدير مكتب رئيس الوزراء والأستاذ أمين بامؤمن. وخرجت الندوة بتوصيات طالبت بالتسريع بتطبيق مخرجات الحوار الوطني ومن بينها التسريع بإعلان إقليم حضرموت ترجمة لما نصت عليه مخرجات الحوار الوطني الشامل كونه يلبي تطلعات ثوار ثورة فبراير.

وندد المشاركون في الندوة بحملة الاعتقالات التعسفية الذي تعرض لها قيادات وناشطين وصحفيين بالوقفة السلمية الأسبوعية في مدينة المكلا مطالبين بسرعة الإفراج عنهم وعدم تقييد الحريات.

وأكدت توصيات الندوة على ضرورة التحرك السريع والجاد لتعزيز الملف الأمني في وادي حضرموت وتنفيذ توجيهات الرئيس هادي بتجنيد 3 آلاف جندي والتي تعثرت حتى الآن..

وأكدت توصيات الندوة على أهمية حماية مكتسبات الثورة ودحر المليشيات بجميع أشكالها وتعزيز ودعم الجبهات التي تدافع عن هذه المكتسبات.