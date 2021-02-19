وزارة الدفاع الأميركية تكشف تفاصيل اتفاق أجرته مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الحوثيون يعلنون رسميا موقفهم من دعوات وقف الهجوم على مأرب ندوة سياسة لشباب الثورة بحضرموت تطالب بسرعة الإعلان عن إقليم حضرموت اتفاق بين 4 دول كبرى بشأن إنهاء الحرب في اليمن واشنطن والرياض تبحثان انهاء حرب اليمن وغريفيث يتحدث عن الهجوم على مأرب شاهد.. صورة لأول رسالة بخط صدام حسين الى ابنته اثناء محاكمته وقصة السيجارا التي كان يطلبها نقل رفات صدام حسين وحقيقة أسلحة من ذهب وهل له ابن مختفي عن الأنظار؟.. رغد صدام تجيب وتكشف أملاك والدها وزير دفاع أمريكا يشكر بن سلمان على التزام يتعلق باليمن انتصارات ومعارك عنيفة في الضالع.. الشرعية تربك حسابات الحوثيين وتفتح معهم جبهات قتال جديدة السعودية تحقق رقما عالميا في مجال التسليح العسكري وتتفوق على بريطانيا وفرنسا وألمانيا
بحث وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أهمية إنهاء الحرب في اليمن.
وأكد أوستن، خلال مكالمة هاتفية مع بن سلمان، على أهمية دور المملكة في حفظ الأمن الإقليمي في المنطقة، مجددا التزام واشنطن بمواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار، وهزيمة التنظيمات المتطرّفة.
وأدان وزير الدفاع الأميركي الهجمات الحوثية الأخيرة على السعودية، معربا عن التزامه بمساعدة المملكة في الدفاع عن حدودها.
وعلى صعيد متصل، أعلن مسؤول عسكري أميركي كبير أن الجيش الأميركي يبحث عن قواعد احتياطية في السعودية، تجنّبا لأن تصبح قواته المنتشرة في البلاد أهدافا واضحة في حال حدوث توترات مع إيران.
وامس الخميس، دعا المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، أطراف النزاع إلى الموافقة فورا على اتفاقٍ لوقف إطلاق النار، مشددا على ضرورة استثمار الزخم الدولي للوصول إلى حل تفاوضي للصراع.
وقال المبعوث الأممي، في إحاطة عبر الفيديو أمام مجلس الأمن الدولي، إن الهجوم على مأرب يهدد عملية السلام ويعرّض النازحين للخطر، مشيرا إلى أن الوضع العسكري هو الأكثر توترا منذ توليه منصبه.
وشدد غريفيث على أنّ تحقيق تطلعات اليمنيين يكون من خلال عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية تحت رعاية أممية وبدعم دولي.