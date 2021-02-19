واشنطن والرياض تبحثان انهاء حرب اليمن وغريفيث يتحدث عن الهجوم على مأرب

الجمعة 19 فبراير-شباط 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-وكالات

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بحث وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أهمية إنهاء الحرب في اليمن.

وأكد أوستن، خلال مكالمة هاتفية مع بن سلمان، على أهمية دور المملكة في حفظ الأمن الإقليمي في المنطقة، مجددا التزام واشنطن بمواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار، وهزيمة التنظيمات المتطرّفة.

وأدان وزير الدفاع الأميركي الهجمات الحوثية الأخيرة على السعودية، معربا عن التزامه بمساعدة المملكة في الدفاع عن حدودها.

وعلى صعيد متصل، أعلن مسؤول عسكري أميركي كبير أن الجيش الأميركي يبحث عن قواعد احتياطية في السعودية، تجنّبا لأن تصبح قواته المنتشرة في البلاد أهدافا واضحة في حال حدوث توترات مع إيران.

وامس الخميس، دعا المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، أطراف النزاع إلى الموافقة فورا على اتفاقٍ لوقف إطلاق النار، مشددا على ضرورة استثمار الزخم الدولي للوصول إلى حل تفاوضي للصراع.

وقال المبعوث الأممي، في إحاطة عبر الفيديو أمام مجلس الأمن الدولي، إن الهجوم على مأرب يهدد عملية السلام ويعرّض النازحين للخطر، مشيرا إلى أن الوضع العسكري هو الأكثر توترا منذ توليه منصبه.

وشدد غريفيث على أنّ تحقيق تطلعات اليمنيين يكون من خلال عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية تحت رعاية أممية وبدعم دولي.