شاهد.. صورة لأول رسالة بخط صدام حسين الى ابنته اثناء محاكمته وقصة السيجارا التي كان يطلبها

الجمعة 19 فبراير-شباط 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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كشفت رغد صدام حسين في الجزء الرابع من سلسلة لقاءات حصرية مع "العربية" عن تفاصيل الرسائل التي تلقتها من والدها أثناء المحاكمة، مشيرة إلى أن والدها كان يطلب فيها ملابس وسيجارا.

وقالت "كان يدخن السيجار، وكان يهديه لمن معه"، مشيرة إلى أنه "بدأ ينبهني على الماركة المحددة التي يريدها".

وعرضت "العربية" صورة من الرسالة الأولى التي تلقتها رغد من والدها، بدا فيها محو أجزاء من الرسالة.

كما أكدت ابنة الرئيس العراقي السابق، أن الرسائل التي كانت تتلقاها كان يتم محو أجزاء كبيرة منها، مشيرة إلى أن الأمر نفسه انطبق على مذكرات صدام حسين، حيث إن هناك صفحات مفقودة.