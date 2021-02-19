شاهد.. صورة لأول رسالة بخط صدام حسين الى ابنته اثناء محاكمته وقصة السيجارا التي كان يطلبها نقل رفات صدام حسين وحقيقة أسلحة من ذهب وهل له ابن مختفي عن الأنظار؟.. رغد صدام تجيب وتكشف أملاك والدها وزير دفاع أمريكا يشكر بن سلمان على التزام يتعلق باليمن انتصارات ومعارك عنيفة في الضالع.. الشرعية تربك حسابات الحوثيين وتفتح معهم جبهات قتال جديدة السعودية تحقق رقما عالميا في مجال التسليح العسكري وتتفوق على بريطانيا وفرنسا وألمانيا لتخفيف الضغط على مأرب.. الحكومة تقرر تحريك جبهات القتال وتفعيل المعارك في 3 محافظات الخارجية الأمريكية تكشف لماذا رفعت واشنطن الحوثيين من قائمة الإرهاب وتحدد موقع اليمن في إدارة بايدن رائحة الموت تقرير في معتقل الصالح تقرير يوثق فظاعة تعذيب الحوثيين للمختطفين وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي من مأرب يزف بشارة لكل أبناء اليمن اعتقال 15 محتجًا خلال وقفة سلمية جنوب اليمن
كشفت رغد صدام حسين في الجزء الرابع من سلسلة لقاءات حصرية مع "العربية" عن تفاصيل الرسائل التي تلقتها من والدها أثناء المحاكمة، مشيرة إلى أن والدها كان يطلب فيها ملابس وسيجارا.
وقالت "كان يدخن السيجار، وكان يهديه لمن معه"، مشيرة إلى أنه "بدأ ينبهني على الماركة المحددة التي يريدها".
وعرضت "العربية" صورة من الرسالة الأولى التي تلقتها رغد من والدها، بدا فيها محو أجزاء من الرسالة.
كما أكدت ابنة الرئيس العراقي السابق، أن الرسائل التي كانت تتلقاها كان يتم محو أجزاء كبيرة منها، مشيرة إلى أن الأمر نفسه انطبق على مذكرات صدام حسين، حيث إن هناك صفحات مفقودة.