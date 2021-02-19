نقل رفات صدام حسين وحقيقة أسلحة من ذهب وهل له ابن مختفي عن الأنظار؟.. رغد صدام تجيب وتكشف أملاك والدها

الجمعة 19 فبراير-شباط 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أكدت رغد صدام حسين في الجزء الرابع من سلسلة لقاءات حصرية مع "العربية"، أن رفات والدها تم نقلها إلى مكان آخر بعد دفنه عقب إعدامه.

وقالت "عزّ عليّ أن لا أحضر الجنازة".

كما أشارت إلى أن صدام حسين ترك لهم إرثا كبيرا في حب الناس وإرضاء الله، وكان الدرع الحصين للأمة، وبغيابه تم استباحة الأمة.

وتحدثت رغد صدام حسين عن أملاك والدها، مؤكدة أنه لا أملاك عراقية باسم صدام حسين، مشيرة إلى أن "القصور الرئاسية كانت أملاك دولة".

وعند سؤالها عن حقيقة وجود أسلحة الكلاشينكوف مصنوعة من الذهب، أشارت إلى أنها كانت مطلية بالذهب ومن إنتاج عراقي وليست للقتال، كما أنها ليست بالأسعار الخيالية كما يروج لها، وكانت مصنعة لمناسبات محددة.

وتستكمل رغد صدام حسين حديثها في الحلقة الخامسة من سلسلة اللقاء الحصرية التي تجريها العربية.

وترد ابنة صدام حسين مساء اليوم الجمعة(الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 7:00 بتوقيت السعودية) على اتهامات ضلوعها في دعم الإرهاب والعنف في العراق.

كما ستوضح ابنة الرئيس العراقي الراحل ما أثير حول وجود شقيق لها ولكنه يختبئ بعيدا عن الأنظار

إلى ذلك، ستتحدث عن مدى إمكانية عودة حزب البعث إلى الواجهة مرة أخرى، فضلا عن طبيعة الخلافات الموجودة في الحزب المحظور في العراق.

كما تكشف عن امكانية أن تقوم بدور داخل حزب البعث هي أو أحد من أولادها.

يذكر أن ابنة الرئيس العراقي الأسبق، كانت كشفت على مدى الحلقات السابقة العديد من التفاصيل حول تلك الحقبة من حكم العراق، وقرارات صدام في حينه.

كما تطرقت إلى الجانب العائلي من حياتها في كنف رجل حكم العراق بقبضة حديدية على مدى سنوات.