وزير دفاع أمريكا يشكر بن سلمان على التزام يتعلق باليمن

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أعلن المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، مساء الخميس، أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أجرى اتصالاً هاتفياً مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحث خلاله تقاسم الالتزام بمواجهة سلوك إيران المزعزع للاستقرار، وحرص واشنطن على دعم السعودية في الدفاع عن أراضيها.
كما قال كيربي في بيان إن أوستن قدم الشكر لولي العهد السعودي على التزام المملكة بالحل السياسي في اليمن.
وجدد وزير الدفاع الأميركي التأكيد على الشراكة الدفاعية الاستراتيجية بين واشنطن والرياض.
ودان أوستن الهجمات الأخيرة التي شنها الحوثيون على السعودية، مؤكدا التزام الولايات المتحدة بمساعدة السعودية في الدفاع عن حدودها.
كما شدد على دور المملكة كدعامة أساسية في الأمن الإقليمي بمنطقة الشرق الأوسط.
وأشار الوزير أوستن إلى الالتزام المشترك بين الولايات المتحدة والسعودية لمواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار، وكذلك العمل على هزيمة المنظمات المتطرفة في المنطقة.