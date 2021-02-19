السعودية تحقق رقما عالميا في مجال التسليح العسكري وتتفوق على بريطانيا وفرنسا وألمانيا

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احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الخامسة عالميا في سلاح المدرعات، متفوقة على عدد من الدول الإقليمية والقوى العالمية.
وكشفت إحصائية حديثة لموقع "غلوبال فاير باور"، المختص في الشؤون العسكرية وتصنيف الجيوش، أن القوات البرية السعودية تملك نحو 12.500 مدرعة، بسطت لها السيطرة والتفوق في ميدان سلاح المدرعات على قوى عسكرية عالمية مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، وأخرى إقليمية مثل إيران وتركيا وإسرائيل.
واحتل الجيش الأمريكي المرتبة الأولى بنحو 40 ألف مدرعة، تلته الصين في المرتبة الثانية بـ 35 ألفا، ثم روسيا في المركز الثالث بأكثر من 27 ألف مدرعة. وحلت تركيا في المرتبة السابعة بـ11.630 مدرعة، ومصر في المرتبة الثامنة بـ11 ألف مدرعة، وإيران الخامسة عشرة بـ8500 مدرعة، وإسرائيل في المرتبة السابعة عشرة بـ7500 مدرعة