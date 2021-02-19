لتخفيف الضغط على مأرب.. الحكومة تقرر تحريك جبهات القتال وتفعيل المعارك في 3 محافظات

الجمعة 19 فبراير-شباط 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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بحثت الحكومة الشرعية، الخميس 18 فبراير/شباط، تفعيل المعارك في 3 محافظات جنوبي اليمن، بهدف تخفيف الضغط العسكري الحوثي على محافظة مأرب (شرق)، وفق مراقبين.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، بأن رئيس الوزراء معين عبد الملك، عقد بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوب)، اجتماعا بقيادة المنطقة العسكرية الرابعة، وعدد من قادة المحاور والألوية.

وأضافت الوكالة، أنه تم خلال الاجتماع، "مناقشة أوضاع الجبهات القتالية مع مليشيا الحوثي في إطار المنطقة العسكرية الرابعة واحتياجاتها".

وأردف: "والمقترحات لتوفيرها للمضي قدما في استكمال معركة تحرير ما تبقى من مناطق تحت سيطرة مليشيات الحوثي وخاصة في جبهات الضالع ولحج وتعز".

واعتبر مراقبون، أن خطوة الحكومة اليمنية لاستئناف القتال بالمحافظات الثلاث، هدفه إرباك الحوثيين وتشتيت أهدافهم الساعية للسيطرة على محافظة مأرب.

ومنذ 11 يوما، صعد الحوثيون من هجماتهم في مأرب من أجل السيطرة عليها، كونها تعد أهم معاقل الحكومة اليمنية والمقر الرئيس لوزارة الدفاع، إضافة إلى تمتعها بثروات النفط والغاز.