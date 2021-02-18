الخارجية الأمريكية تكشف لماذا رفعت واشنطن الحوثيين من قائمة الإرهاب وتحدد موقع اليمن في إدارة بايدن

الخميس 18 فبراير-شباط 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-مارب

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أكد كريستيان جايمس، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن أزمة اليمن تمثل أولوية لإدارة الرئيس جو بايدن.

جاء هذا في تصريحات لإذاعة "مونت كارلو"، حول النزاع في اليمن بعد رفع إدارة بايدن الحوثيين من قائمة الجماعات الإرهابية.

وقال جايمس إن الوضع في اليمن معقد وشائك للغاية، وأن بلاده مستعدة لبذل الجهود بهدف التوصل إلى حل.

وأوضح جايمس أن واشنطن لم ترفع الجماعة عن قائمة الدول الداعمة للإرهاب، إلاّ بهدف تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للشعب اليمني.

وأكّد جايمس على مواصلة واشنطن جهودها لمحاسبة "أنصار الله"، لافتا إلى أن الجماعة لا تزال تخضع للعقوبات الأممية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن إدارة بايدن تتبع سياسة مخالفة لسياسة الإدارة السابقة.

وأوضح أن بايدن منذ تسلمه مهامه، وهو يرى أن واشنطن ستمارس قيادتها من خلال الدبلوماسية في جميع القضايا والملفات الدولية التي تهمّها.

وفي هذا السياق، شدد جايمس على أنه لا يوجد بديل عن العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.

وبيّن أن خطة بلاده الخاصة بالنزاع تقوم على التشاور والتنسيق، مشيرا إلى إجراء المبعوث الأمريكي الخاص باليمن، لقاءات مع المسؤولين السعوديين ومع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.