الخارجية الأمريكية تكشف لماذا رفعت واشنطن الحوثيين من قائمة الإرهاب وتحدد موقع اليمن في إدارة بايدن رائحة الموت تقرير في معتقل الصالح تقرير يوثق فظاعة تعذيب الحوثيين للمختطفين وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي من مأرب يزف بشارة لكل أبناء اليمن اعتقال 15 محتجًا خلال وقفة سلمية جنوب اليمن تفاصيل حفل الزفاف يتسبب في طلاق شابة عربية هكذا طرح المبعوث الدولي غريفيث على مجلس الأمن الليلة ملف الهجوم على مارب هل هناك علاقة بين الطعام المحروق والاصابة بمرض السرطان السعودية تغرق في الثلوج شاهد مقاطع مذهلة وصور غير اعتيادية ”الأحمر“ يكشف عن اتفاق ”اماراتي ـ إيراني“ بشأن اليمن ويؤكد ان ”الشرعية“ مُنعت من امتلاك ”قوة ردع“ لمليشيا الحوثي مستجدات معارك مأرب.. بشائر النصر تُزف من ”المخدرة“ وانتكاسة حوثية جديدة في ”المشجح“
أكد كريستيان جايمس، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن أزمة اليمن تمثل أولوية لإدارة الرئيس جو بايدن.
جاء هذا في تصريحات لإذاعة "مونت كارلو"، حول النزاع في اليمن بعد رفع إدارة بايدن الحوثيين من قائمة الجماعات الإرهابية.
وقال جايمس إن الوضع في اليمن معقد وشائك للغاية، وأن بلاده مستعدة لبذل الجهود بهدف التوصل إلى حل.
وأوضح جايمس أن واشنطن لم ترفع الجماعة عن قائمة الدول الداعمة للإرهاب، إلاّ بهدف تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للشعب اليمني.
وأكّد جايمس على مواصلة واشنطن جهودها لمحاسبة "أنصار الله"، لافتا إلى أن الجماعة لا تزال تخضع للعقوبات الأممية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن إدارة بايدن تتبع سياسة مخالفة لسياسة الإدارة السابقة.
وأوضح أن بايدن منذ تسلمه مهامه، وهو يرى أن واشنطن ستمارس قيادتها من خلال الدبلوماسية في جميع القضايا والملفات الدولية التي تهمّها.
وفي هذا السياق، شدد جايمس على أنه لا يوجد بديل عن العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.
وبيّن أن خطة بلاده الخاصة بالنزاع تقوم على التشاور والتنسيق، مشيرا إلى إجراء المبعوث الأمريكي الخاص باليمن، لقاءات مع المسؤولين السعوديين ومع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.