رائحة الموت تقرير في معتقل الصالح تقرير يوثق فظاعة تعذيب الحوثيين للمختطفين

الخميس 18 فبراير-شباط 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-مارب

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وثقت رابطة أمهات المختطفين بمحافظة تعز (جنوبي غرب اليمن)، في تقرير جديد، انتهاكات مليشيات الحوثي بحق أكثر من 900 مختطفا في سجن الصالح التابع للمليشيات.

ويرصد التقرير الذي يحمل عنوان "رائحة الموت"، الانتهاكات التي طالت المختطفين والمخفيين قسراً في سجن الصالح منذ مارس/2018 حتى ديسمبر/ 2020.

واشهرت الرابطة اليوم الخميس، التقرير الحقوقي في مؤتمر صحفي حضرته عدد من المنظمات الحقوقية ونشطاء حقوق الإنسان ووسائل الإعلام، وبعض الوساطات المحلية.

ورصد التقرير- وفاة 7 مختطفين تنوعت أسباب الوفاة ما بين التعذيب والإهمال الطبي وتدهور حالتهم الصحية بعد الإفراج عنهم.

وفيما يتعلق بالاعتداء على الحق في الحرية، رصد التقرير احتجاز (956) مختطفاً مدنياً في سجن الصالح منهم (60) طفلاً.

وأضاف التقرير، أن 850 مختطفاً تعرضوا للإخفاء القسري داخل سجن الصالح. مشيرًا إلى أن (714) مختطفاً تعرضوا للتعذيب الجسدي، و(860) مختطفاً تعرضوا للضرب وسوء المعاملة.

ولفت التقرير إلى أن رابطة أمهات المختطفين بتعز وثقت بالصوت والصورة "194" حالة من المفرج عنهم ممن تعرضوا للتعذيب الجسدي في سجن الصالح من أجل انتزاع اعترافهم واجبارهم على التوقيع على اقوال لم يقولوها.

وطالب التقرير الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالضغط على جماعة الحوثي لإطلاق سراح جميع المختطفين المحتجزين في سجن الصالح.

كما طالب بتفعيل دور وكالات الأمم المتحدة ومنظماتها في تقديم الدعم الطبي والنفسي لضحايا التعذيب المفرج عنهم من سجن مدينة الصالح.

ودعا الصليب الأحمر الدولي إلى زيارة سجن مدينة الصالح والاطلاع على أوضاع المحتجزين فيه، والضغط لمقابلة الضحايا المحتجزين داخل سجن مدينة الصالح بشكل مباشر، وتمكينهم من حقوقهم الإنسانية والطبيعية، وإعادة الروابط الأسرية والحق في التواصل بين المختطفين داخل سجن مدينة الصالح وعائلاتهم.