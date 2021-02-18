اعتقال 15 محتجًا خلال وقفة سلمية جنوب اليمن

الخميس 18 فبراير-شباط 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - الأناضول

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اعتقلت قوات الأمن اليمنية، الخميس، أكثر من 15 محتجا خلال وقفة سلمية أسبوعية بمحافظة حضرموت، شرقي البلاد.

ونظم عشرات اليمنيين، وقفة احتجاجية تقام أسبوعيا منذ نحو 3 أشهر، أمام مقر السلطة المحلية بمدينة المكلا محافظة حضرموت (شرق)، تنديدا بتردي الأوضاع المعيشية والخدمات وارتفاع الأسعار.

وفي حديث للأناضول، قال أحد المشاركين في الوقفة، إن قوات الأمن اعتقلت أكثر من 15 شخصا، بينهم صحفيون وقيادات في الوقفة الاحتجاجية.

بدوره، أوضح المتحدث باسم الوقفة، يمين صالح بايمين، في بيان، أن قوات الأمن اعتقلت عددا من المشاركين بينهم قيادات.

وطالب بايمين محافظ حضرموت (فرج سالمين البحسني) بسرعة إطلاق سراح المعتقلين، مهددا برفع دعاوى قضائية لضمان استمرار الوقفات الاحتجاجية الأسبوعية التي يكفلها القانون والدستور.

وقبل أسبوع، أعلن البحسني، في تصريحات صحفية، اعتزامه منع الوقفات الاحتجاجية في حضرموت، بدعوى أن "خلفها عمل استخباراتي معادي". دون تفاصيل أكثر.

وعلى صعيد آخر، نظم عشرات الموظفين، وقفة احتجاجية في مدينة سيئون بحضرموت، احتجاجا على تدني قيمة الرواتب في ظل تواصل انهيار العملة مقابل العملات الأجنبية.

وقبل أشهر، تراجعت قيمة الريال اليمني، بشكل غير مسبوق، ما أدى إلى ارتفاع أسعار مختلف أنواع السلع في البلاد.

وللعام السابع على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة، ومسلحي الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت "أزمة إنسانية حادة هي الأسوأ في العالم"، وفقا للأمم المتحدة.