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تفاصيل حفل الزفاف يتسبب في طلاق شابة عربية

الخميس 18 فبراير-شباط 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
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أقامت زوجة مصرية برفع دعوى للطلاق من زوجها؛ إثر خلاف بشأن تفاصيل حفل زفاف.

وأوضح الزوج البالغ من عمره 27 عاما الذي قرر أن يرفع دعوى طاعة ضد زوجته أمام محكمة الأسرة، إنه تعرض للغش والخداع والتدليس على يد زوجته، وصدم برفضها الانتقال لمنزل الزوجية.

وأضاف أن زوجته دخلت في حرب ضده بسبب إصرارها على إقامة حفل زفاف بتكلفة تتخطى الـ200 ألف جنيه، بعد وفاة والده بـ 14 يوما، وأصبحت تفتعل الخلافات معه؛ ما دفعه إلى اللجوء لبعض أقاربها للتوسط لحل الخلافات بينهما بشكل ودي، دون جدوى.

وأكد أن زوجته أقامت دعوى طلاق، وهي تطالب فيها بـ بدل ضرر، عبر تعويضها بمبلغ مليون ونصف المليون جنيه.

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